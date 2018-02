"Tommaso canti con me?" Gianni Morandi invita i The Giornalisti sul palco di Sanremo

A Sanremo per il Festival della Canzone è arrivato anche il frontman dei "TheGiornalisti" Tommaso Paradiso che stasera dovrebbe salire sul palco insieme a Gianni Morandi per il quale ha scritto il brano "Una Vita che ti sogno". "Vorrei che Tommaso Paradiso salisse sul palco a cantare con me..." dice Morandi che in un video postato su Facebook chiede al collega: "Tommaso, cosa fai qui a Sanremo?". "Sono venuto a sostenerti. So che hai un impegno molto importante" risponde Paradiso. E Morandi propone: "Cantala anche tu con me, dai...".