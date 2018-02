Baglioni abbraccia tutti. Si sono susseguite fino a notte tarda la prove del Festival di Sanremo. Questa sera il Festival inizierà puntuale dopo “Prima Festival” condotto Sergio Assisi. Canteranno tutti i big, fra gli ospiti Fiorello, Morandi con Tommaso Paradiso dei The Giornalisti che duetteranno su “Una vita che ti sogno”. Laura Pausini è al letto con la febbre ma ci sarà invece sabato per la finalissima come ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Nella notte, chiuso Il Rosario della sera su Radio Deejay, è arrivato a Sanremo Fiorello, grande atteso della prima puntata. Per lui un compito preciso: scaldare il pubblico. Sul palco anche gli attori di "A casa tutti bene", il nuovo film di Gabriele Muccino, più che un cast un esercito, all'Ariston per presentare il film in uscita il 14 febbraio.

Questi i cantanti in gara, in ordine di uscita sul palco:

Annalisa con “Il mondo prima di te”

Ron con “Almeno pensami”

The Kolors con “Frida (Mai, mai, mai)”

Max Gazzé con “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico con “Imparare ad amarsi”

Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”

Mario Biondi con “Rivederti”

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con “Il segreto del tempo”

Lo Stato Sociale con “Una vita in vacanza”

Noemi con “Non smettere mai di cercarmi”

Decibel con “Lettera dal Duca”

Elio e Le Storie Tese con “Arrivedorci”

Giovanni Caccamo con “Eterno”

Red Canzian con “Ognuno ha il suo racconto”

Luca Barbarossa con “Passami er sale”

Diodato e Roy Paci con “Adesso”

Nina Zilli con “Senza appartenere”

Renzo Rubino con “Custodire”

Enzo Avitabile e Peppe Servillo con “il coraggio di ogni giorno”

Le Vibrazioni con “Cosi sbagliato”

Nando Pagnoncelli, il presidente di Ipsos, la società che riceve ed elabora i dati relativi alle votazioni del Festival di Sanremo ha chiarito che questa sera verranno date alcune indicazioni sui risultati delle votazioni della giuria demoscopica (il cui voto pesa del 30% sulle votazioni delle prime tre serate). Domani sera, invece, verrà focalizzata l'attenzione sui risultati delle votazioni della sala stampa (il cui voto pesa del 30% sulle votazioni delle prime tre serate).