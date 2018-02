Chi non aveva dubbi sul fatto che Michelle Hunziker avrebbe indossato solo abiti Trussardi, si sbagliava. La maison del marito Tomaso vestirà la bionda svizzera solo durante una delle cinque sere di Sanremo. Intanto la prima serata di Michelle sarà griffata Armani Privé, l'alta moda di Re Giorgio. E Giorgio Armani vestirà anche Pierfrancesco Favino. L'ex moglie di Eros Ramazzotti sul palco dell'Ariston, per la seconda serata, ha scelto Alberta Ferretti che ha già diffuso il bozzetto di uno dei look della puntata di mercoledì.

E poi sarà la volta di Moschino, Trussardi ed Ermanno Scervino. E se i "valletti" vestiranno ogni sera uno stilista diverso, il "dittatore artistico" come lui stesso si definisce, sarà fedele a Scervino. Claudio Baglioni ha già sfoggiato, un grigio totale - dai capelli in giù - durante le conferenze stampa, a Roma e Sanremo, di presentazione del Festival.

C'è grande curiosità, invece, per le mise scelte da Michelle Hunziker. E se, deludendo le aspettative, alle conferenze stampa si è presentata castigatissima (prima in Trussardi e poi in Scervino) sul palco di Sanremo, c'è da giurarci, e le indiscrezioni lo confermano, non deluderà i fan e gli ammiratori.