"I costi del Festival di Sanremo ammontano a 16,6 milioni di euro mentre i ricavi pubblicitari sono quantificabili ad oggi in 25 milioni cui va aggiunto circa un milione di ricavi commerciali" - ha spiegato il Direttore di Rai Uno Teodoli - legati cioè principalmente alla vendita dei biglietti del teatro Ariston, ma anche ad altre voci come uso del marchio e televoto. Anche se il bilancio, come da tradizione, verrà tracciato a fine festival, si può dunque già stimare un saldo attivo per 9-9,5 milioni di euro". "Il dato dei ricavi pubblicitari può crescere, mentre sui costi si può ancora risparmiare", aggiunge.

I compensi dei presentatori sono già noti: 600 mila euro per Baglioni, 400 mila per Michelle Hunziker e 300 mila per Pierfrancesco Favino. Il compenso di Baglioni sarebbe stato tagliato del 10% rispetto a quello percepito l'anno scorso da Conti in qualità di direttore artistico e conduttore, in linea con il codice di autoregolamentazione approvato dal cda.

Il nodo da sciogliere è quello degli ascolti ."Speriamo che gli ascolti siano il più alti possibile. "Ma con Baglioni abbiamo pensato soprattutto alla costruzione di un festival che punterà sull'aspetto artistico più che televisivo in senso classico. Abbiamo una densità di cantanti e di artisti molto forte. La parte televisiva, ovviamente, ci sarà, ma non sarà il faro attorno al quale ruoterà il festival".