La montagna d'estate contiene molte anime differenti, dal benessere rigenerante ad alta quota allo sport, fino al buon cibo per una vacanza wellness all'insegna della rigenerazione completa. La natura altoatesina, poi, offre la possibilità di immergersi completamente dentro a boschi verdissimi e pascoli in fiore e magari di farlo a piedi nudi con un originale percorso sensoriale che mette i nostri piedi a diretto contatto con erba, muschio, fiori e pietre. Si chiama barefooting ed è solo una delle molte proposte per la vacanza d'estate dello Josef Mountain Resort, ad Avelengo, un piccolo villaggio vicino Merano, immerso tra le vette del Gruppo di Tessa, dell’Ortles e le Dolomiti di Brenta.

Qui l'estate in montagna è fatta di benessere a 360 gradi, con tanto di Forest Spa con piscina interna ed esterna, saune, sale relax e fitness con vista sulle Dolomiti. Ma non finisce qui, se pensiamo che allo Josef è di casa anche la cristalloterapia grazie ai massaggi fatti con cristalli freschi di montagna, dall’effetto drenante, tonificante ed energizzante, accompagnati da trattamenti beauty viso e corpo specifici con una cosmesi naturale che sfrutta i benefici delle essenze del territorio.

Un mix di esperienze indimenticabili tra escursioni nella Natura, cavalcate nel bosco e itinerari in mountain bike, assieme a relax e bagni di sole, con un pacchetto pensato proprio per la montagna d'estate 2018 chiamato "week hike&spa" che combina una settimana ad alta quota con 1 spa voucher del valore di 60 euro per camera

La montagna d'estate è bellezza al naturale

Il viaggio d'estate risponde a dei canoni wellness precisi, fatti di trattamenti mirati e soluzioni detox adatte alla bella stagione. Ad alta quota, poi, la bellezza diventa naturale nella forma e nella sostanza, potendo contare su un contesto esclusivo come quello alpino e nello stesso tempo su ingredienti presi in prestito direttamente dal bosco o dal prato. Ne è un esempio l'area beauty e spa La Natüra dell'Hotel Col Alto di Corvara, in Alta Badia, in cui ogni elemento parla il linguaggio delle Dolomiti. Dalla cascata zen in roccia alla linea cosmetica 100% local, ciascuno di noi può rinascere tra massaggi classici, ayurvedici e idromassaggio ai sali marini. Se non bastasse, poi, ci sono un laconium-tepidarium, dove il calore moderato permette un processo di purificazione molto armonioso, il percorso Kneipp, le docce emozionali, una grotta del ghiaccio e due sale per il relax.

Le Dolomiti come angolo di benessere

Ed è proprio la montagna d'estate la fonte e l'anima del weelness di questa stagione, poiché sa coinvolgere tutti i nostri sensi in una rinascita di mente e corpo davvero unica nel suo genere. Tra i migliori Hotel Wellness della Val Gardena, l'Hotel Tyrol è perfetto per coccolarci nella piscina riscaldata, scaldare i muscoli dopo una giornata trascorsa in vitta nelle numerose saune, e purificare la nostra pelle con il bagno turco. La chicca in più? Il trattamento esclusivo tirolese, chiamato Kraxenofen. Il nome richiama la gerla, l’antica portantina con cui si trasportava il fieno in spalla e il trattamento combina vapore e oli essenziali dentro al fieno di alta montagna per un effetto detox profondo, sia per la pelle che per i nostri polmoni.