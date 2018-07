Capelli d'estate, le cinque mosse per non rovinare la chioma

Arriva l’estate e si deve ricorrere ai ripari, in quanto come cambia la stagione cambia la beauty routine per corpo e capelli. I capelli al mare, infatti, hanno bisogno di una dose extra di protezione e dolcezza che li metta al riparo dagli spiacevoli danni dei raggi UV e della salsedine. Le beach waves saranno pure meravigliose, ma facciamo in modo di evitare che lo stile selvatico da spiaggia a settembre si traduca in trattamenti costosissimi dal nostro parrucchiere di fiducia o in un necessario ma dolorosissimo taglio drastico. Occhio quindi: il sole provoca danni non solo alla pelle, ma anche alla fibra capillare, che va protetta con filtri solari e prodotti specifici per preservare l’idratazione e il colore.

I consigli dell’esperto

Ecco 5 consigli per proteggere in modo efficace i nostri capelli al mare, affidati all’expert Image di Biopoint, Marco Pisani.

1. IDRATARE. È la prima regola fondamentale, che non vale soltanto per la pelle ma anche per la nostra splendida chioma. La mancanza d’acqua, infatti, “porta a disidratare la fibra capillare, rendendo i capelli aridi secchi e opachi”. Dunque teniamolo a mente se vogliamo evitare l’odioso effetto paglia sulla testa.

2. PRODOTTI AD HOC. Marco Pisani suggerisce di utilizzare trattamenti e prodotti a regola d’arte per donare l’idratazione e la protezione necessarie ai capelli. “Il latte è un potente idratante e serve a proteggere la chioma mantenendo elevato il potere d’idratazione”. L’obiettivo è preservare il colore il più possibile facendolo durare più a lungo, senza alterare lo spessore della fibra capillare. “Come la pelle subisce un invecchiamento a causa della mancanza di collagene, anche i capelli seguono questo percorso con la perdita di cheratina, che si traduce essenzialmente in una diminuzione del loro spessore e nella conseguente comparsa delle doppie punte”.

3. PROTEZIONE PER IL COLORE. I capelli colorati sono più sensibili ai danni del sole, ma questo non vuol dire che chi ha capelli naturali non debba avere necessità di prodotti con una protezione specifica. Occhio quindi, a usare i giusti prodotti non solo per il sole, ma anche a seconda della tipologia di capello e di esigenza specifica.

4. PH ACIDO. Per togliere l’effetto di latte protettivo o olii protettivi Marco Pisani consiglia sempre di usare uno shampoo e maschera a PH acido, così da mantenere salde le cuticole della fibra capillare.

5. NIENTE FERRI DEL MESTIERE. Se possibile (e se non soffrite di cervicale) cerchiamo di limitare il più possibile il phon e la piastra che non fanno altro che stressare ulteriormente il capello. Lasciamolo asciugare all’aria aperta e uniamoci al #wavyhairdontcare, stile Chiara Ferragni.

I prodotti perfetti per l’estate

I prodotti perfetti per la cura dei capelli sotto il sole e per godersi le vacanze estive in tutta tranquillità sono quelli che proteggono e prevengono i danni del sole. Formati rinnovati, pratici e comodi, in linee di protezione solari in genere arricchite da speciali formulazioni che proteggono il colore durante l’esposizione, prevenendo e compensando la perdita di idratazione causata dall’azione disseccante di sole, mare, salsedine e cloro. È il caso della gamma solare di Biopoint che contiene il Color Protective System, il complesso di filtri solari, vitamine e proteine, per proteggere il capello da viraggi di colore, inaridimento ed opacità. L'ulteriore aggiunta dell'Estratto d’Uva, un antiossidante naturale, previene ed impedisce l’ossidazione di lipidi, proteine e acidi nucleici, causata dai radicali liberi e responsabile di danni alle strutture cellulari e dell’invecchiamento precoce. Nei prodotti utilizzabili anche per il corpo, l’elevata presenza di polifenoli sostiene la circolazione venosa, periferica e capillare. Cosa usare allora? Biopoint Solaire Olio Filter è l’olio che nutre e rivitalizza i capelli, donando un effetto liscio brillante, ordinato e lucente, in versione più leggera con Biopoint Solaire Spray On Oil. Per chi preferisce il latte c’è Biopoint Solaire Hair Milk, che dona protezione intensa ai capelli colorati e naturali.