Cancro, Malgioglio dal GF Vip al Ministero testimonial contro il melanoma

«Sono contento del tweet di Beatrice Lorenzin, la chiamerò e andrò al ministero della Salute per incontrarla. L’ho conosciuta a una trasmissione di Maurizio Costanzo ed è una donna intelligente e sensibile».

Cristiano Malgioglio commenta con l’Adnkronos il tweet in cui la ministra della Salute accetta l’autocandidatura dell’autore e cantante per fare da testimonial a una campagna del ministero contro il melanoma.

Malgioglio, fino a ieri sera ospite della casa del Grande Fratello Vip, ha lanciato la proposta proprio durante il programma di Canale 5: «Ho fatto questo appello approfittando di essere ospite di una trasmissione molto vista, perché voglio essere testimonial di una campagna contro questa malattia. Anche grazie alla popolarità che mi ha dato il Gf Vip, voglio avvicinarmi ai giovani e dire loro di fare una mappatura dei nei. Bisogna controllarsi perché un neo può distruggere la vita delle persone».

Il popolare cantante racconta la sua disavventura personale con il melanoma, «una cosa della quale non ho parlato mai con nessuno, ho accettato di farlo solo dopo essere stato operato e avere risolto il problema». Malgioglio ha scoperto per caso il neo anomalo, poco prima di partire per il Brasile dove doveva fare il lancio del suo ultimo brano, "Mi sono innamorato di tuo marito". «Sono andato subito a farmi visitare dal professor Mercuri - racconta il cantante - primario di dermatologia al San Raffaele. Gli ho spiegato che sarei dovuto partire per la promozione del disco, ma lui durante la visita mi ha detto: "Malgioglio, lei non va da nessuna parte, si deve operare subito. Mi ha tolto il melanoma e per fortuna tutto è andato bene».