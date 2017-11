Roma, torna il mercatino delle Mani felici. Regali di Natale e solidarietà per il Bambino Gesù

Regali di Natale e solidarietà per i piccoli malati oncologici. Domenica 26 novembre torna l’appuntamento solidale con "La Bottega delle Mani Felici", il mercatino di Natale dell’associazione Peter Pan Onlus dove trovare originali proposte regalo, realizzate interamente a mano con grande abilità e fantasia dal suo gruppo di volontarie "Mani Felici" (nella foto allegata). Tra complementi d’arredo e bigiotteria, shopper e cuscini, pupazzi e decorazioni natalizie, si può donare un piccolo pensiero dall’inestimabile valore aggiunto, quello della solidari

La Bottega delle Mani Felici aprirà soltanto per un giorno, domenica 26 novembre, dalle ore 11 alle ore 18, presso Villa Mercadante - messa gentilmente a disposizione gratuita dalla proprietà – a Roma, in Via Saverio Mercadante,22.

L'iniziativa per aiutare la Peter Pan Onlus ad accogliere nelle sue case d’accoglienza i bambini e gli adolescenti in lotta contro il cancro che insieme alle loro famiglie giungono a Roma dall’Italia e dal mondo per ricevere cure d’eccellenza presso l’Ospedale Bambino Gesù, e garantirete loro un soggiorno il più possibile sereno e confortevole, oltre che gratuito, per tutto il tempo necessario.