Con il nuovo calo delle temperature, atteso nei prossimi giorni, «aumenterà ancora l’attività dei virus parainfluenzali, che colpiscono circa 160 mila persone a settimana». La stima arriva dal virologo di Milano Fabrizio Pregliasco, che all’Adnkronos Salute spiega come «l’altalena di temperature favorisca proprio i virus cugini, e non l’influenza. Perché questa prenda piede, infatti, occorre un periodo prolungato di freddo. Ma prima o poi arriverà - avverte Pregliasco - Ecco perché in questo periodo è importante vaccinarsi».