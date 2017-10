Giovedì 12 ottobre si celebra la “Giornata Mondiale della vista”: l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus organizza nel nostro Paese iniziative gratuite di prevenzione in circa 100 città. "Ti aiutiamo a vederci chiaro" è lo slogan della giornata che mira a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva. Sin dalla sua istituzione, la IAPB Italia onlus e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno cercato di evidenziare quanto sia determinante garantire che la salute visiva riceva un’adeguata attenzione nei Sistemi Sanitari Nazionali. Sono circa 3 miliardi in tutto il mondo le persone afflitte da gravi problemi oculari, esseri umani ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità. "Se non si garantiscono adeguati servizi di prevenzione, cura e riabilitazione visiva a miliardi di persone che accedono nel mondo all’assistenza oftalmica – sottolinea l’avvocato Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia onlus –, il numero di coloro che perderanno la vista o diventeranno ipovedenti è destinato ad aumentare inesorabilmente. Nel nostro Paese la salute visiva deve avere maggiore rilievo nell’agenda sanitaria pubblica, per evitare che al dramma umano della sofferenza si aggiunga un aggravio di spesa sociale per il bilancio dello Stato".

La IAPB Italia onlus sarà presente il 12 ottobre attraverso tre momenti: conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica; uno spot sociale concomitante che si avvale di un testimonial speciale quale è Marco Tardelli, in onda sulle reti Rai, Mediaset e Sky; ed infine, nella stessa giornata del 12, in circa 100 piazze italiane verranno distribuiti opuscoli informativi e gadget. In molte di queste città sarà possibile sottoporsi a check-up oculistici gratuiti e partecipare a incontri divulgativi con gli oculisti (info: www.giornatamondialedellavista.it).

Scopo di questa massiccia presenza della IAPB Italia onlus, attraverso i propri Comitati regionali e con le strutture territoriali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, è quello di sensibilizzare la popolazione, le istituzioni e i mezzi di comunicazione di quanto sia essenziale difendere un bene prezioso quale è la vista: un patrimonio da garantire a tutti.

Cos’è la IAPB Italia onlus. L’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità è un ente senza fini di lucro deputato per legge (L. 284/97), nel nostro Paese, a promuovere la prevenzione delle malattie oculari e sviluppare la riabilitazione visiva. Ha fondato e gestisce il Polo Nazionale di ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva, Centro di Collaborazione dell’OMS.