Leucemia Mieloide Cronica, fitwalking a sostegno di Ail

Domenica 24 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per la conoscenza della Leucemia Mieloide Cronica (CML Day) è in programma a Roma la prima Fitwalking a sostegno di Ail. La passeggiata solidale non competitiva per il CML Day, realizzata con il patrocinio del Ministero della Salute, del Comune di Roma e del Coni, avrà inizio alle ore 9 (partenza ore 10.30) nel verde della Terrazza del Pincio di Villa Borghese con un percorso di 3 Km all’interno della Villa. La cura della Leucemia Mieloide Cronica negli ultimi anni ha avuto dei risultati estremamente significativi nel campo delle terapie. La Fitwalking for Ail sarà un’occasione per raccontare i traguardi raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura e per sensibilizzare i pazienti affetti da questa patologia sulla possibilità di condurre una vita attiva, incoraggiandoli alla pratica dello sport.

La Leucemia Mieloide Cronica (LMC) è un tumore del sangue prodotto da uno scambio di materiale genetico, o traslocazione, fra il cromosoma numero 9 e il cromosoma numero 22. Per questo motivo è stato scelto come giorno per la celebrazione della Giornata Mondiale per la Conoscenza della LMC il 22 settembre. La LMC solo 10 anni fa era una patologia considerata incurabile. Oggi, grazie agli straordinari progressi della ricerca, la malattia è sotto controllo ma c’è ancora naturalmente da fare, e tanti traguardi da raggiungere, per garantire una cura definitiva per tutti.

Quest’anno ricorre il 10° anniversario della “Giornata Mondiale” e in oltre 80 Paesi in tutto il mondo, le Associazioni di Gruppi di Pazienti organizzano eventi ed iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla malattia. In Italia, l'Ail insieme al Gruppo Ail Pazienti Leucemia Mieloide Cronica, ha scelto di celebrare la Giornata domenica 24 settembre con un’iniziativa all’insegna dell’attività fisica e della solidarietà. Il Fitwalking è una disciplina sportiva nata solo qualche anno fa ma ormai molto diffusa, utile per mantenere il fisico allenato senza compiere sforzi eccessivi, è l’ideale per chi desidera fare sport e migliorare le proprie capacità fisiche passeggiando nella natura. In occasione della Fitwalking for AIL sulla Terrazza del Pincio verrà allestito un villaggio per l’accoglienza, il percorso prevederà la partenza dalla scenografica Terrazza, poi 3 km attraverso il parco, con il taglio del traguardo nuovamente al Pincio. Il Gruppo AIL Pazienti Leucemia Mieloide Cronica nasce nel 2009. Si tratta di un gruppo di auto mutuo aiuto costituito da pazienti e familiari, impegnato a diffondere la conoscenza della malattia, ad incoraggiare la ricerca per la sua cura, ad aggiornare i pazienti sulle innovazioni terapeutiche e a promuovere iniziative di advocacy a favore della comunità dei pazienti.

L'Ail, da oltre 45 anni, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. È al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel complesso percorso delle cure. La quota di partecipazione alla Fitwalking for AIL è di 5 euro che saranno destinati interamente all'Ail. (Iscrizioni e info www.ail.it)