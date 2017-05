Vaccini, radiato dall'Ordine il medico no-vax Dario Miedico

Radiato. Questa la decisione dell'Ordine dei Medici di Milano nei confronti di Dario Miedico, professionista lombardo noto per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti dei vaccini. L'Ordine aveva aperto un'istruttoria a seguito della partecipazione di Miedico, lo scorso dicembre, a un convegno "contro l'obbligo vaccinale", e il medico anche nelle successive audizioni aveva sostenuto le sue tesi, secondo le quali i vaccini portano dei benefici ma anche notevoli rischi, che andrebbero chiaramente riportati alla popolazione. È la seconda volta in Italia che un medico no vax viene radiato, il primo è stato poche settimane fa Roberto Gava, contrario alle vaccinazioni di massa e "processato" e poi radiato dall'Ordine dei Medici di Treviso.