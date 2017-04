Visite gratuite, esperti e vip per la Giornata della salute della donna

Domani sabato 22 è in programma la seconda Giornata nazionale dedicata alla salute della donna. Nel Lazio il 9,2% delle donne dichiara di "stare male” o “molto male” a fronte di una media nazionale dell’8,4%. A Roma, presso la struttura del Ministero della Salute, in via Ribotta 5 (accanto ad Euroma2), le donne potranno effettuare importanti visite ed analisi dalle 9 alle 17 in forma rigorosamente gratuita.

Una sorta di “villaggio della salute” composto da 35 stand dove sarà possibile effettuare consulenze mediche, valutazioni nutrizionali, diagnostiche rapide, ricevere consigli di prevenzione e di stili di vita corretti alla presenza di esperti, società scientifiche, Asl, associazioni, università ed enti vigilati.

Questi i servizi gratuiti offerti nel Villaggio della salute: Visita senologica ed ecografia mammaria, Visita e look ecografico tiroideo, Visite dermatologiche, Visita oculistica, Visita ghiandola salivare, Elettrocardiogramma, Moc parziale (piede), Consulenze mediche ginecologiche (prevenzione, contraccezione, menopausa, fertilità, fibromatosiuterina, divulgazione nuovi Lea), Consulenze mediche oncologiche, Longevity check up, Diagnostica rapida non invasiva dell’apparato digerente con ecografia e breath test e test celiachia. Gastriti e infezioni da Helicobacter pylori, Valutazione del calendario vaccinale in ambito pediatrico, Valutazione misure antropometriche in ambito pediatrico, Valutazione nutrizionale e intolleranze alimentari, Capillaroscopia, Indagine De.Fra (osteoporosi), Manovre di disostruzione pediatrica, disostruzione adulti, utilizzo defibrillatore, Sportello ascolto giovani.

Previste, inoltre, informazioni su endometriosi, disturbi del comportamento alimentare, demenze, depressione post partum, infezioni sessualmente trasmesse, allattamento al seno, tabagismo, alcol, dipendenze e violenza di genere.

Sono previsti anche gli interventi di tante donne del mondo dello spettacolo, dello sport e YouTubers che hanno aderito come madrine dell’evento: da Laura Morante a Loretta Goggi, da Emma Marrone a Milly Carlucci, da Serena Rossi a Claudia Gerini, da Alessandra Martines a Dolcenera, da Noemi a Barbara De Rossi, da Maria De Filippi a Bebe Vio, da Margherita Buy a Rocio Munoz Morales, Cristiana Capotondi, Barbara Palombelli, Maria Pollacci, Elena Santarelli, Eleonora Daniele, Lucilla Agosti, Michela Andreozzi, Claudia Potenza, Ludovica Bizzaglia, Isabella Eleodori e Serena "matchalatte".