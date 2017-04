"Report" di nuovo al centro delle polemiche. La trasmissione di Rai3 ha dedicato la puntata andata in onda ieri sera sul vaccino contro il Papilloma virus. "Report - scrive su Facebook Roberto Burioni, professore del San Raffaele di Milano - ha dato spazio a teorie prive di base scientifica, a individui senza alcuna autorevolezza ed ha mescolato sapientemente possibili tangenti e ipotesi non confermate per ottenere un effetto abominevole: instillare timore nei confronti di una pratica medica sicura, efficace ed in grado di salvare migliaia di donne da una morte atroce".

"Diffondere paura propugnando tesi prive di fondamento e anti-scientifiche è un atto di grave disinformazione ed è quanto ha fatto ieri sera la trasmissione di Rai3 Report, dedicata al vaccino contro il Papilloma virus, il primo vaccino contro il cancro che l'uomo è riuscito a produrre" dichiara il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. "Un vaccino sicuro e di grande efficacia, a differenza di quanto è stato fatto affermare sulla tv pubblica, senza alcun contraddittorio". Il senatore Pd Francesco Verducci, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, annuncia che presenterà un'interrogazione urgente per verificare la correttezza della trasmissione. "Sulla salute e la prevenzione non si può sbagliare. Ci sono in gioco vite e destini di milioni di persone. In particolare sono inammissibili errori da parte del servizio pubblico", comunica Verducci. "È inammissibile che il servizio pubblico tratti il tema dei vaccini senza poggiare su basi scientifiche - conclude - con il rischio di provocare confusione e disincentivare l'uso di vaccini che sono veri e propri "salvavita" comprovati dalle prove attestate dalla comunità scientifica". La senatrice Pd Francesca Puglisi chiama in causa il direttore generale Campo Dall'Orto. "Spero - dice - che il dg Campo Dall'Orto e Rai3 trovino il modo per riparare al danno fatto da Report, magari concordando una campagna con il ministero della Sanità".

E in serata arriva anche l'intervento della Rai con una nota ufficiale. "La Rai è da sempre a supporto delle campagne vaccinali. I vaccini sono indiscutibilmente una delle più grandi scoperte scientifiche della storia, con la loro efficacia hanno permesso di ridurre drasticamente la mortalità o debellare totalmente malattie un tempo incurabili o gravemente invalidanti. Per questo motivo Rai, che raggiunge milioni di persone in ogni parte d'Italia, in tutte le trasmissioni ha sempre sostenuto l'unico punto di vista possibile: i vaccini sono un fondamento della medicina moderna che non può essere messo in discussione". Stasera il servizio pubblico manderà in onda durante i Tg dei servizi per parlare di vaccini mentre "Report" ha aperto un'istruttoria per fare luce sul programma.