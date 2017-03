Contraccezione: boom della pillola dei 5 giorni dopo, se ne vende una ogni due minuti

E' boom delle vendite per la pillola dei cinque giorni dopo il rapporto sessuale a rischio gravidanza. Da quando ne è stato "liberalizzato" il commercio, se ne vende una ogni due minuti. Si chiama ellaOne, è un contraccettivo di emergenza e costa 26 euro e 90 non rimborsabili dal servizio sanitario. Nei primi mesi del 2014 ne erano state vendute circa 13mila, nel 2016 oltre 200mila con un aumento di ben 15 volte. Negli ultimi dieci mesi la crescita è stata del 96%. Dal 9 maggio 2015, non è più obbligatorio presentare la ricetta in farmacia. Mentre dal 4 marzo del 2016, la sua vendita è libera. La donna che vuole comprare questa pillola, non ha neanche più l'obbligo di presentare un test medico sullo stato di non gravidanza. Obbligo che, invece, resta per le minori di 18 anni. ElleOne non è un farmaco abortivo ma un contraccettivo che ritarda o inibisce l’ovulazione.