Meningite, Bebe Vio si vaccina con tutta la famiglia

Nel 2008, quando aveva solo 11 anni, Bebe Vio fu colpita da meningite fulminante. Non era vaccinata e la malattia degnerò fino al punto di rendere necessaria l'amputazione di tutti gli arti. Oggi Bebe Vio è una campionessa paralimpica di scherma. Il mondo l'ha conosciuta grazie ai suoi successi alle ultime Paralimpiadi di Rio. E la sua contagiosa voglia di vivere e lottare l'ha trasformata in un simbolo (il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'ha citata nel suo discorso di fine anno).

Stamattina, su Facebook, Bebe ha postato la foto della sua famiglia dopo che tutti si sono vaccinati presso l'ospedale di Monselice (Padova).

"Iniziamo l'anno al meglio vaccinando tutta la famiglia - ha scritto - perché purtroppo 'sta meningite prende a tutte le età! Oggi il tetravalente e a breve faremo anche il B. Proprio mentre sto scrivendo sento al tg del quarto caso in pochi giorni. Noi ci crediamo... #iomivaccino". Parlando con i cronisti l'atleta azzurra ha poi aggiunto: "Oggi racconto la mia felicità e i miei successi ma Dio solo sa quanto hanno sofferto i miei genitori e quanto male sono stata in quei giorni. E se penso che sarebbe bastato un vaccino, mi dico: 'Ma chi me l'ha fatto fare?'".