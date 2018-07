Karin Proia racconta l’avventura di "Una gita a Roma"

Ieri sera al SabaudiaFilm.Com Karin Proia è stata protagonista di un incontro con la giornalista Olivia Tassara prima della proiezione del film in concorso «Sono tornato». Nata a Latina, attrice di cinema tv e teatro dal 1994, tra le interpreti delle serie «Lo zio d’America» e «Boris», due anni fa ha debuttato dietro la macchina da presa con la pellicola «Una gita a Roma». Storia di due fratelli, Francesco e Maria di 9 e 5 anni, che durante una vacanza nella Capitale con la mamma si trovano coinvolti in una serie di avventure.

Miglior film straniero al Female Eye Film Festival 2016 di Toronto,la pellicola vede nel cast attori del calibro di Claudia Cardinale e Philippe Leroy, mentre le musiche sono affidate a Nicola Piovani.

«È stato complicato realizzare il mio primo film, tanto che me lo sono dovuta produrre da sola - racconta l’attrice - Non è semplice per una donna farsi spazio come regista in Italia. Ma questo non ci deve scoraggiare. Purtroppo noi donne siamo svantaggiate in tutti i settori. Però piano piano possiamo conquistarci i nostri spazi.Sono contenta di questa nuova corrente di femminismo. La donna non vuole mettersi contro l'uomo. Chiede solo pari dignità e diritti». Riguardo al suo rapporto con la commedia, la Proia spiega: «Questo genere di film funziona se fatto bene. Io amo tutti i generi. Ultimamente ho diretto due cortometraggi che spero di portare in giro per festival. Il primo è una commedia surreale, l’altro un noir. E poi sto scrivendo il mio secondo film che sarà anch'esso un noir».