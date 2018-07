Loredana Cannata: "Anche una risata può far riflettere"

La madrina dell’edizione 2018 di SabaudiaFilm.Com ha il volto di Loredana Cannata, apprezzata in film come «Youth-La giovinezza» di Paolo Sorrentino e «Napoli velata» di Ferzan Ozpetek. «Come attrice mi piace molto recitare nelle commedie. Mi dicono che ho i giusti tempi comici. Anche come spettatrice amo molto questo genere. In realtà guardo solo commedie e serie comedy. Credo che l’umorismo e la risata possano far arrivare dei messaggi molto profondi. Ti possono aiutare in una situazione in cui hai bisogno di ricaricarti o magari a superare momenti tristi. Le commedie hanno quel qualcosa in più che sostiene lo spirito, danno alle persone la possibilità di prendere un po’ di fiato. In fondo se ci facessimo tutti quattro risate in più, staremmo sicuramente meglio».

Riguardo all’attenzione di questa edizione del SabaudiaFilm.Com alle quote rose, l'attrice aggiunge: «Sono felice di poter partecipare come madrina del festival soprattutto quest’anno vista la riflessione aperta sul ruolo delle donne. Purtroppo ancora oggi non ci sono molte registe nel cinema. La presenza delle donne scarseggia anche in molti altri settori al di fuori del grande schermo. Ma noi stiamo lottando per conquistare sempre più spazi. E poi diciamolo: anche nella commedia lo spirito femminile è fondamentale».