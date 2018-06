Il Sabaudia Film.com punta sulle donne

Oggi alla “Casa del Cinema” è stata presentata alla stampa la terza edizione del Sabaudia Film.com, il festival della commedia italiana diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo che si terrà a Sabaudia da domenica 1° luglio a sabato 7. Durante l’incontro è stata presentata la giuria che quest’anno sarà tutta al femminile, per ricordare l’istanza #metoo, presieduta dalla giornalista Laura Delli Colli affiancata da Silvia Scola, Maria Latella, Giulia Cerasoli, Michela Andreozzi e Roberto Sergio e avranno il compito di scegliere la migliore commedia, il miglior attore protagonista, la migliore attrice protagonista e la migliore sceneggiatura tra i 6 film in concorso.

Nella cornice di Sabaudia verranno proiettati le sei migliori commedie della stagione: “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros., “Sconnessi” di Christian Marazziti, “Sono tornato” di Luca Miniero, “Finalmente Sposi” di Lello Arena, “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani e “Benedetta follia” di Carlo Verdone, mentre per la serata finale verrà proiettato fuori concorso “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino. Anche quest’anno legata al Festival una retrospettiva dal titolo “Il cinema delle ragazze” un omaggio alle donne, figure di spicco della Commedia Italiana con una proiezione nella Sala della Guardia di Finanza di Sabaudia di cinque pellicole: “Maniaci sentimentali” per la regia di Simona Izzo, “Nove lune e mezzo” di Michela Andreozzi, “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, “Metti la nonna in freezer” di Giancarlo Fontana e G. Stasi e “Dramma della gelosia” di Ettore Scola. Un convegno sul cinema al femminile chiuderà la rassegna con un dibattito sul tema “La condizione del cinema femminile e della commedia in Italia”. Nel corso del Festival sono previsti anche incontri e tavole rotonde dove verranno proposti progetti di film, documentari, promo e web fiction di genere commedia realizzati dal e per il territorio di Sabaudia.

Erano presenti alla conferenza stampa di presentazione del SabaudiaFilm.com: il Presidente della giuria Laura Delli Colli, Piero ed Elisabetta Villaggio che consegneranno il 4 luglio il Premio Paolo Villaggio a Carlo Buccirosso; Giuseppe e Cristiana Pedersoli che il 5 luglio consegneranno il Premio Bud Spencer a Claudio Amendola; Silvia Scola e Giulia Cerasoli componenti della giuria del Festival. Alla conduzione delle serate confermata la giornalista di SkyTg24 Olivia Tassara.