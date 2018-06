Commedie, stelle e spettacolo: il Sabaudia Film Fest si svela

Sabaudia è da sempre il set naturale del grande cinema italiano ed in particolare della commedia con più di 50 film girati tra le dune di questa splendida località pontina. Infatti, già dal 1935, ad un solo anno dalla sua fondazione, Giudo Brignone filmò "Passaporto rosso" e poi nel 1937 la città fu scelta dal regista Carmine Gallone per girare il primo kolossal italiano "Scipione l'africano” che vide fra i protagonisti una star dell'epoca, Fosco Giachetti e fra le comparse il giovanissimo Alberto Sordi.

La direzione artistica del "Sabaudia Film.com" che andrà in scena dall'1 al 7 luglio - domani 28 giugno la conferenza stampa di presentazione alla Casa del cinema di Roma - è affidata anche quest'anno a Ricky Tognazzi e Simona Izzo che di questa formula di festival sono stati gli ideatori. Ci saranno inoltre, come nella precedente edizione, alcuni premi speciali in ricordo di tre protagonisti della Commedia Italiana: Premio Monica Scattini, Premio Bud Spencer e Premio Paolo Villaggio, mentre un premio quale miglior film della stagione sarà decretato dallo stesso pubblico presente.

Durante le giornate del Sabaudia Film.com sono previsti incontri e tavole rotonde dove verranno proposti progetti di film, documentari, promo e web fiction di genere commedia realizzati dal e per il territorio di Sabaudia.

Alla conduzione delle serate, ancora una volta, la giornalista di Sky Olivia Tassara. Media partenership della manifestazione Rai Radio 2 e il quotidiano Il Tempo. Direzione organizzativa: Rino Piccolo - Latina Film Commission Direzione Marketing: Fabrizio Conti - SNAP ch.