Il galà charity aiuta i piccoli del Bambino Gesù

Serata di solidarietà per i piccoli pazienti di oncoematologia. Nei saloni del lussuoso hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, sono stati chiamati a raccolta trecento invitati per il gala organizzato dall'albergo in collaborazione con la Fondazione DM Thomas per i Giovani e la Fondazione Bambino Gesù Onlus, per aderire tutti assieme alla campagna di raccolta fondi per la riqualificazione della sala d'attesa del Day Hospital di Oncoematologia dell'Ospedale Pediatrico della Santa Sede. I generosi ospiti sono stati accolti dal managing director dell'albergo Alessandro Cabella, dal Presidente della DM Thomas Foundation Simon Vincent e dalla Presidente dell'Ospedale Bambino Gesù Mariella Enoc. Il programma della serata, condotta da Pino Insegno , è cominciato con la cena dell'executive chef Fabio Boschero con dessert del pluristellato Heinz Beck. A seguire, grande concerto, in collaborazione con Tabor, della cantante Noemi diretta dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, apprezzatissimo nell'ambiente nonostante la giovane età, vestito da Carlo Pignatelli . Per chiudere, una lotteria che ha visto l'assegnazione di prestigiosi premi messi a disposizione per la nobile causa. Sul palco a estrarre i numeri fortunati, i giovani attori Jun Ichikawa, in abito animalier di Rani Zakhem , ed Enrico Oetiker in Armani. Tra gli ospiti, molti manager internazionali giunti a Roma appositamente per l'occasione e rappresentanti della diplomazia, tra cui l'ambasciatore d'Egitto Amr Helmy, l'Ambasciatore di Polonia Orlowsky , Gianni Letta, la duchessa Maria Grazia Salviati, il direttore generale del Festival Pucciniano Franco Moretti, il presidente della Fondazione Roma per il Teatro dell'Opera, Daniela Traldi e l'attore Andrea Roncato.

Maria Elena Capitanio