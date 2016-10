Trapianti: diamo il meglio di noi alla Granfondo Roma

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



Un evento nell’evento è la Minifondo Roma. Sabato 8 ottobre ospiterà anche la Minifondo dei trapiantati. In pratica si tratta di condividere un momento di puro divertimento su due ruote per i piccoli ciclisti trapiantati organizzato dal Centro Nazionale Trapianti. Un messaggio positivo e significativo per tutti i presenti alla giornata che riceveranno in regalo uno zainetto ispirato alla storia di Salvo e Gaia (http://www.salvoegaia.it/progetto.html).

SOSTEGNO - Altro momento importante sarà Diamo il Meglio di Noi – LIVE! un grande concerto-spettacolo di partecipazione e di sostegno al tema della donazione che animerà la sera del sabato 8 ottobre al Villaggio della Granfondo. Presentato da Michele La Ginestra vede tra i protagonisti il duo Zero Assoluto, il rapper Coez e l’imitatore comico Andrea Perroni. Lo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti.

CULTURA DEL DONO - La campagna di sensibilizzazione “Diamo il Meglio di noi” intende promuovere la cultura del dono e l’importanza del trapianto attraverso un grande network di realtà aderenti, organizzazioni pubbliche e private che, utilizzando i propri mezzi di comunicazione interna ed iniziative già tarate sui loro target, si impegnano a sostenere “Diamo il meglio di noi” invitando tutti a dichiarare in modo consapevole la propria volontà.

SPAZI - Dal 7 al 9 ottobre, Diamo il meglio di noi avrà uno stand istituzionale e un ampio spazio dove fare interviste, distribuire materiali informativi e incontrare tutte le persone che partecipano a questa campagna: promotori, partner, associazioni, ecc (http://www.diamoilmegliodinoi.it/il-network/).



IMPRESA - Dai piccoli ciclisti trapiantati agli atleti adulti trapiantati: la squadra ciclistica ANED Sport, formata da 20 pazienti trapiantati di rene, fegato, cuore e polmoni, parteciperà alla granfondo di domenica 9 ottobre pedalando per 125 chilometri con un dislivello di 2.025 metri totale. Gli atleti trapiantati sono appassionati delle ruote che grazie allo sport hanno migliorato la propria qualità di vita, dopo il trapianto. (http://trapianti.net/progetti-in-italia/)

CONCERTO - Momento forte del programma sarà Diamo il Meglio di Noi – LIVE!: il concerto che avrà inizio alle 21:30 e si terrà all’interno del villaggio Granfondo presso lo Stadio “Nando Martellini” alle Terme di Caracalla.



