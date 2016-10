Salviamo gli occhi dal diabete

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



Sono poco meno di 100 le città italiane coinvolte per la Giornata Mondiale della Vista del 13 ottobre. Check-up oculistici gratuiti per scongiurare la retinopatia diabetica, prima causa di cecità in età lavorativa: colpisce oltre un milione di persone solo in Italia, 147 milioni nel mondo L’iniziativa, promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia Onlus insieme all’Organizzazione mondiale della sanità, si celebra il 13 ottobre. In circa 100 città italiane si terranno check-up oculistici gratuiti, tavole rotonde, incontri informativi aperti al pubblico e distribuzione di opuscoli per sensibilizzare la popolazione contro i rischi della retinopatia diabetica, che è la maggior causa di cecità in età lavorativa (20-65 anni).

NUMERI - Il diabete è infatti una malattia sempre più diffusa: colpisce, secondo i dati OMS, 422 milioni di persone nel mondo e può avere effetti devastanti anche sulla vista. Solo in Italia sono affetti da retinopatia diabetica almeno 1 milione di persone, nel mondo i malati sono invece 147 milioni. Questa patologia può essere evitata grazie a controlli oculistici periodici.

Questo è il sito con la mappa completa delle piazze italiane coinvolte: www.giornatamondialedellavista.it.

PREVENZIONE - Check-up oculistici gratuiti, tavole rotonde, incontri e tanto materiale informativo che sarà distribuito per far conoscere l’importanza di una giusta prevenzione, tutto per scongiurare il rischio cecità che può causare la retinopatia diabetica. Queste sono le attività che si terranno in circa 100 città in occasione della Giornata Mondiale della Vista promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus insieme all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La giornata si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della Salute.



CECITA' - La retinopatia diabetica è la maggior causa di cecità in età lavorativa, ma può essere evitata grazie a controlli oculistici periodici. L’occasione buona può essere proprio il 13 ottobre, quando per la prima volta in Italia è stata raggiunta un’elevata adesione, con iniziative d’informazione e prevenzione in moltissimi centri del nostro Paese: da Roma a Catania, passando per Napoli, Bari, Torino e tante altre città (sul sito www.giornatamondialedellavista.it si trova la mappa completa delle piazze) che hanno deciso di aderire a questa importante iniziativa di sensibilizzazione che vede anche uno spot sociale (realizzato con Mediafriends) andare in onda nei canali Mediaset dal 9 al 15 ottobre.

CONTROLLI - “Tutti – afferma l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia onlus – devono recarsi dall’oculista. I controlli medici periodici sono essenziali soprattutto in caso di diabete. Questa Giornata mondiale è una manifestazione annuale a carattere sociale. D’altronde la vista non è solo il senso che amiamo di più, ma è anche la nostra finestra principale sul mondo. Perderla significa minare l’autonomia personale e ciò non è accettabile”. La retinopatia diabetica è una malattia in cui i sintomi spesso compaiono tardivamente, quando le lesioni sono in fase avanzata e le possibilità di trattamento sono ridotte.

TRATTAMENTI - “I programmi di screening e i trattamenti precoci per la retinopatia diabetica, invece, consentono di ridurre in maniera significativa le gravi complicanze visive che si sommano, ad esempio, a quelle renali e cardiache. Però questo richiede – prosegue Castronovo – un miglioramento della rete dei diversi specialisti coinvolti nella gestione della persona diabetica, come medici di famiglia, diabetologi e oculisti. Investire oggi in prevenzione significa risparmiare domani: preservare il bene prezioso della vista non è soltanto un dovere morale, ma anche un atto di saggia e lungimirante politica sanitaria perché evita l’incremento della spesa socio-sanitaria futura”.

GRATIS - A livello locale, oltre alla distribuzione di opuscoli in tutte le città aderenti e a check-up oculistici in molte di queste (che non sono sostitutive di una visita oculistica completa), saranno organizzati diversi incontri informativi aperti al pubblico sulle principali patologie oculari che colpiscono gli adulti. Tutte le iniziative si svolgono in collaborazione con i Comitati della IAPB Italia onlus e le Sezioni provinciali dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.



Roberta Maresci