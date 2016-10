Celiachia: c'è un vuoto legislativo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



La celiachia si è vestita di rosa per far luce sulla correlazione con alcuni sintomi di carattere ginecologico, endocrinologico, reumatologico e gastroenterologico. È accaduto con la supervisione del Prof. De Vitis, del Comitato Scientifico di AIC Lazio, durante il Gluten Free Days che si è celebrato a Roma domenica 2 ottobre. Gli ultimi dati del Ministero della Salute, riferiti al 2014, indicano infatti che su 3 celiaci diagnosticati, 2 sono donne. Di estrema importanza, quindi, è una diagnosi precoce: si stima che una donna celiaca non diagnosticata possa entrare in menopausa due anni prima di una donna sana, rischi fratture per osteopenia/osteoporosi fino a 3,5 volte in più e aborti spontanei da 3 a 9 volte superiori.

NORMATIVA - Interessante anche il Focus sulla nuova normativa europea sull’etichettatura dei prodotti glutenfree, entrata in vigore a luglio scorso. A parlarne, Susanna Neuhold, Responsabile Nazionale dell’Area Food per AIC. Nonostante sia obbligatorio informare il consumatore della presenza di ingredienti allergenici non solo negli alimenti preconfezionati ma anche nella ristorazione, a tutt’oggi si rileva un vuoto legislativo per cui AIC, così come la Federazione Europea e le altre associazioni dei pazienti allergici/intolleranti, auspicano da tempo che la legislazione europea intervenga, definendo le condizioni di utilizzo e i limiti di riferimento per le nuove diciture quali “può contenere tracce di glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”.



DIAGNOSI - Da tutti i medici, poi, il richiamo unanime all'importanza delle diagnosi, fatte seguendo il percorso medico: no al fai da te, no alle diete improvvisate e no al senza glutine se non ce n'è bisogno. Proprio per questo motivo, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore, sono stati effettuati screening gratuiti, sabato e domenica. Coloro che risulteranno positivi, saranno contattati entro 20 giorni. Inoltre, per supportare coloro che affrontano per la prima volta la celiachia o nel corso del tempo riscontrano difficoltà di vario genere è stato allestito uno sportello psicologico, in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Roberta Maresci