Medicina: Nobel a Yoshinori Ohsumi, ha scoperto l'autofagia cellulare

Il totonomine dei vincitori dei Nobel era iniziato da tempo. Nel campo della Medicina e Fisologia a farla da padrone, in previsione, c’era l’immunologia, con particolare riguardo all’immunoncologia, ovvero quella branca dell’oncologia che mira a sviluppare terapie antitumorali che abbiano come target non il tumore in sé quanto il sistema immunitario, potenziandolo, affinché diventi più abile a combattere il cancro. Candidati a vincere il premio Nobel nel campo, fino a stamani, secondo gli analisti della Thomson Reuters erano Gordon J. Freeman, Tasuku Honjo e Arlene H. Sharpe per aver chiarito ruolo e vie molecolari legate a PD-1 (programmed cell death-1), uno dei principali target delle strategie immunoncologiche.

CHI HA VINTO - Invece ha vinto Yoshinori Ohsumi, biologo giapponese che ha scoperto i meccanismi dell’autofagia cellulare. «Le scoperte di Ohsumi hanno portato a un nuovo paradigma nella nostra comprensione su come le cellule riciclino le sostanze di scarto», si legge nella dichiarazione dell'Assemblea dei Nobel al Karolinska Institute di Stoccolma. Il premio è di circa 933mila dollari.



Roberta Maresci