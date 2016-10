La prevenzione del cancro al seno viaggia ad Alta Velocità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



Dal 3 al 14 ottobre la prevenzione delle malattie che colpiscono le donne è protagonista sui binari che percorre il Frecciarosa. La Società di trasporto del Gruppo FS Italiane sostiene e partecipa convintamente - mettendo a disposizione i propri treni - alla sesta edizione della campagna di sensibilizzazione promossa con l’Associazione IncontraDonna Onlus e il patrocinio del ministero della Salute. L’iniziativa, che vede il sostegno di Farmindustria ed Elior, promuove l’adozione di corretti stili di vita per combattere e sconfiggere il tumore al seno e il virus del papilloma, facilitando la prevenzione attraverso l’assistenza a bordo treno e la corretta informazione rivolta alle viaggiatrici.

VADEMECUM DELLA SALUTE - A bordo di alcune Frecce di Trenitalia personale e volontari di IncontraDonna Onlus distribuiranno il “Vademecum della Salute”, contenente consigli sulla prevenzione e redatto dalla presidente dell’Associazione, prof.ssa Adriana Bonifacino, con il supporto e la supervisione del ministero della Salute. Su diverse Frecce saranno inoltre presenti medici specializzati a disposizione delle viaggiatrici per consulenze, visite gratuite al seno e consigli sulla prevenzione e la salute di tutta la famiglia. Per l’occasione Trenitalia ha previsto un Buono Sconto di 10 euro rivolto alle clienti socie di CartaFRECCIA per acquisti e viaggi sino a fine ottobre.

INTERCITY - Nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 ottobre la campagna sarà ospitata anche a bordo di due treni Intercity che viaggeranno da Catania a Messina, e viceversa.



ESPERIENZE - E a bordo ci saranno anche alcuni volontari che possono raccontare le loro esperienze sulla malattia e sull’importanza della prevenzione. Negli anni Frecciarosa ha dato l’opportunità di coinvolgere molte persone con risultati sorprendenti per quello che riguarda proprio la prevenzione e, in molti casi, la cura del tumore”, ha concluso l’AD.

MADRINA LA CARLUCCI - “Vincere la lotta contro i tumori femminili è possibile ma dobbiamo tutte diventare protagoniste di questa battaglia. Dobbiamo prendere coscienza del problema e combatterlo in tutti i modi, tutte insieme. Io ci sono e ci sarò sempre accanto ai medici e ricercatori che aprono la strada verso un futuro diverso, perché come donna e madre sento il dovere di essere in prima fila contro la malattia”, ha fatto sapere la madrina della campagna Milly Carlucci.

STILE DI VITA - “Uniti si può vincere. Siamo a fianco di Frecciarosa per promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita e ricordare i risultati della ricerca farmaceutica”. Così il direttore generale di Farmindustria, Enrica Giorgetti. “Sono 850 i farmaci in sviluppo nel mondo per le patologie che colpiscono di più l’universo femminile. Dal diabete ai tumori, dalle malattie muscolo-scheletriche a quelle autoimmuni. La nostra è un’industria in rosa e innovativa che ha davvero a cuore la salute delle donne. Una missione testimoniata anche dalle molte ricercatrici che sono oltre il 50% del totale e con ruoli di grande responsabilità”.



Roberta Maresci