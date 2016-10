Errori a tavola: no ai cibi etnici

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



Il capocollo di Martina Franca e la salsiccia di Bra battono il sushi 1 a zero. È quando sostiene l’Accademia Italiana Galateo che, tempo due mesi, ha intervistato oltre 500 buongustai per scoprire il buon gusto nella scelta dei cibi e degli inviti a cena.

DISASTRO - Il quadro è risultato un vero disastro, soprattutto tra i giovani sotto i 35 anni. Infatti, attraverso i dati, possiamo evidenziare gli errori più comuni degli italiani a tavola:

1) l’75% crede che i piatti della tradizione siano “rozzi” e poco eleganti.

2) il 65% crede che sia indice di raffinatezza avere particolari esigenze nel cibo. Le intolleranze alimentari (o presunte tali) sono considerate chic.

3) il 70% crede che sia più elegante invitare una persona ad un sushi all you can eat che invitarla in una trattoria storica.

4) 4) l’82% pensa che le eccellenze del territorio siano buone ma poco indicate per un dono.

5) 76% sostiene che, in un’occasione importante, sia più opportuno bere champagne che un buon prosecco italiano.

PRODOTTI LOCALI - Dopo aver analizzato questi dati l’Accademia Italiana Galateo vuole chiarire che, come le parole straniere, i cibi etnici sono un’alternativa ma non sono indicati per le occasioni speciali e per le ricorrenze. Inoltre, meglio regalare un buon prodotto locale e della tradizione che dozzinali prodotti dai nomi stranieri altisonanti.

Sostenere il cibo made in italy, i produttori locali e la tradizione culinaria italiana è indice di assoluta eleganza. Preferite un prosecco d’eccellenza nazionale ad una bottiglia di champagne griffata, così eviterete di essere confusi per i tanti cafoni dell’Italia “per bene”.



Roberta Maresci