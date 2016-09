Pediatra malata di Tbc, test su 3.500 bambini

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



Una pediatra, che si occupa di vaccinare i bambini, affetta da tubercolosi e 3.490 bambini richiamati, in via precauzionale, per essere sottoposti alla vaccinazione. La decisione è quella dell'azienda sanitaria Universitaria Integrata di Trieste che, dopo aver scoperto che il medico si era ammalato, ha avviato immediatamente la profilassi. I bambini da zero a tre anni entrati in contatto con la pediatra ammalata, saranno sottoposti al test della tubercolina. Il medico è ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore di Trieste e le sue condizioni non destano preoccupazione. L’Azienda ha aperto un numero verde apposito 800991170 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20) per fornire maggiori informazioni alla cittadinanza.

Redazione online