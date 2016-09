Vino Nobile di Montepulciano: asta su Ebay per Airc

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



5 posti per una unica degustazione di prestigiose annate che hanno fatto la storia del grande vino toscano. È quanto mette all’asta il Consorzio dei produttori del Vino Nobile di Montepulciano in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dalla Doc. Sulla piattaforma Ebay infatti fino al 30 settembre, è disponibile comprare un’esperienza. Il ricavato dell’asta andrà interamente all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) per contribuire al finanziamento dei progetti di ricerca sui tumori pediatrici.

DEGUSTAZIONE - L’esperienza comprende la partecipazione per una persona all’esclusiva degustazione guidata “50 anni di Doc” che si terrà venerdì 7 ottobre alle ore 16 nelle Fortezza di Montepulciano (Sala Paul Harris). Un evento chiuso, riservato a giornalisti ed esperti internazionali: dalla prima bottiglia Doc del 1966, un percorso guidato lungo cinquant’anni di Vino Nobile di Montepulciano con assaggi di storiche e rarissime annate non trovabili in commercio (1966 - 1970 - 1975 - 1979 - 1983 - 1988 - 1995 - 1999). Data l’eccezionalità dell’evento, è prevista una diretta streaming per tutti gli appassionati del vino made in Italy.



GALA - Oltre alla degustazione, unica nel suo genere per la ormai scarsa reperibilità delle bottiglie storiche, l’esperienza comprende la partecipazione alla cena di gala che si terrà sempre venerdì 7 ottobre alle ore 20:00 nella suggestiva cornice dalla Fortezza di Montepulciano (Sala Maria Russo). Lo chef Gaetano Trovato, patron del ristorante due stelle Michelin Arnolfo di Colle di Val d’Elsa (Siena), interpreta Montepulciano e i suoi vini, nell’ambito di una serata di gala riservata a testimonial, produttori, ospiti nazionali e internazionali.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’evento celebrativo “Vino Nobile di Montepulciano – 50 anni di Doc” organizzato in occasione del cinquantesimo dalla prima bottiglia di vino certificata in Italia nel 1966. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre 2016 Montepulciano offrirà una serie di eventi per festeggiare i cinquant’anni di Vino Nobile e i suoi protagonisti. Oltre alle esperienze esclusive e riservate sopra descritte, sarà possibile partecipare a iniziative aperte al pubblico. Una grande festa che il Consorzio del Vino Nobile, in collaborazione con la Fondazione Qualivita, ha voluto realizzare per ripercorrere le fasi salienti di questo periodo durante il quale la denominazione è cresciuta fino a diventare uno dei vini italiani più conosciuti ed apprezzati al mondo.

Per partecipare all’asta cliccare sul link: http://www.ebay.it/rpp/beneficenza/aste/consorzio-del-vino-nobile-di-montepulciano



Roberta Maresci