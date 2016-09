InvFactor: nato il robot che somministra farmaci agli anziani del ‘Fermi’ di Bibbiena

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



È un robot, si chiama Tutor e opera nel settore sanitario. Oltre ad assistere la persona anziana che ha problemi di memoria e manualità, nell’assumere le terapie medicinali giornaliere, offre altre ed importanti funzioni: UPS, lampada di emergenza, sistema antifurto, erogatore di acqua, punto luce, rilevatore di gas, fumi e monossido di carbonio. Inoltre, ricorda di effettuare il test glicemico con apposita strumentazione inserita in un piccolo cassettino che si apre emettendo un segnale luminoso e sonoro all’orario prestabilito. È dotato di touch screen ed alcuni componenti sono stati realizzati con l’ausilio di una stampante 3D. Porta la firma dello studente Petri Tommaso Michel dell’ISIS E. Fermi di Bibbiena (Toscana). E Petri ha trovato il sostegno del professor Pier Luigi Bargellini per definirlo alla perfezione.

GARA - La competizione ‘InvFactor - anche tu genio!’ destinata agli studenti e organizzata da Cnr e Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha fatto il resto. Otto le invenzioni finaliste su oltre 80 candidature pervenute da tutta Italia. “Riguardavano il tema dell’ambiente, della sicurezza, della domotica e della disabilità, evidenziando una spiccata sensibilità giovanile, in particolare nei confronti dei problemi degli anziani e delle categorie sociali più deboli”, ha evidenziato Antonio Tintori, ricercatore del Cnr-Irpps e coordinatore del concorso. I vincitori? Un metodo per estrarre oro dai rifiuti elettrici ed elettronici del ‘Montani’ di Fermo, isolanti naturali per l’edilizia del ‘Cannizzaro’ di Catania, e il robot che somministra i farmaci agli anziati del ‘Fermi’ di Bibbiena.

Roberta Maresci