InvFactor: isolanti naturali a base di agave, ortica e ginestra

Un isolante termico ecologico ottenuto da piante d’agave, ortica e ginestra, da utilizzare in sostituzione ai materiali isolanti naturali ad alto impatto ambientale, quali lana di roccia e fibre di vetro. L’innovazione dell’Iti ‘S. Cannizzaro’ di Catania si è aggiudicata il secondo posto puntando sull’ambiente. “Il processo di estrazione della fibra consiste in due fasi distinte. Nella prima fase avviene la bollitura degli steli con Na₂CO₃. Dopo la bollitura, gli steli vengono decorticati e successivamente il tutto viene fatto nuovamente bollire con NaOH. Durante la macerazione degli steli, in soluzione alcalina, si staccano le parti legnose dalla stoppa ossia le fibre che vengono poi cardate. L’operazione finale consiste nel passaggio di acqua a grande pressione sul materiale decorticato che ha subito la bollitura così si scioglie la cuticola esterna della piante e ciò che rimane è fibra. Viene poi realizzato il prototipo che simula l’intercapedine della parete di un appartamento, all’interno del quale è stato inserito il pannello con la fibra vegetale”, illustra la studentessa Giada Alicata autrice dell’invenzione che ha vantato la supervisione della professoressa Angela Percolla.

CONCORSO - Alicata è stata per questo premiata al concorso “InvFactor - Anche tu genio!’, concorso per studenti ‘inventori’ delle scuole superiori organizzato dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche (Irpps-Cnr) e promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea nell’ambito di ‘EuFactor’, progetto per sensibilizzare i giovani allo studio della scienza, della tecnologia e dell'informatica.

Roberta Maresci