Fertility Day: il 22 settembre

Domani 22 settembre 2016 si celebra il primo Fertility day, Giornata nazionale dedicata all’informazione e formazione sulla fertilità umana. La giornata è promossa dal ministero della Salute per aumentare soprattutto nei giovani la conoscenza sulla propria salute riproduttiva e fornire strumenti utili per tutelare la fertilità attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattie che possono comprometterla e le tecniche di Procreazione medicalmente assistita.

CITTA' - In quattro città italiane il ministero della Salute ha organizzato Tavole rotonde con la partecipazione di esperti della materia, operatori sanitari, società scientifiche, associazioni, famiglie e giornalisti per approfondire i temi centrali della fertilità.

SONDAGGIO - Nella giornata di domani verrà reso noto anche un sondaggio che dà misura dello scarso livello di conoscenza dei problemi legati alla fertilità. "Fanno sapere dal Ministero: "Quanto alle accuse di razzismo per la copertina di uno degli otto opuscoli in distribuzione, è noto che “il razzismo è negli occhi di chi guarda”. Le foto rappresentano un’omogeneità di persone, così come multietnica è la società che viviamo. Quanto fatto dal ministero della Salute e dal Governo Italiano per favorire una società che rispetti ogni persona rendono l’accusa perfino ridicola. Domani parliamo di prevenzione e cura. E la prevenzione e le cure, per il ministero della Salute, per il nostro Sistema Sanitario Nazionale universalistico, sono rivolte a tutti".

ROMA - Tavola Rotonda presso Centro Congressi “Roma Eventi – Piazza di Spagna”

“FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE RIPRODUTTIVA: QUALE PREVENZIONE?”

Politiche di prevenzione sanitaria per promuovere comportamenti corretti al fine di ridurre i fattori di rischio e proteggere la salute riproduttiva. Stili di vita scorretti (alimentazione e attività fisica), fumo, alcol e abuso di sostanze, obesità, infezioni sessualmente trasmissibili, fattori ambientali possono compromettere la fertilità. La tavola rotonda affronterà l’impatto di questi fattori di rischio sulla popolazione italiana e discuterà le azioni di prevenzione, educazione e informazione, in linea con le politiche sanitarie nazionali e internazionali, che possono essere messe in campo per favorire comportamenti consapevoli per la protezione della fertilità nell’uomo e nella donna. Verranno inoltre illustrate le attività del Ministero in tema di salute riproduttiva e il tema della fertilità nella recente approvazione dei LEA.

BOLOGNA - Tavola Rotonda nel Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Aula Murri

“COME AIUTARE LA SALUTE RIPRODUTTIVA E DIFENDERLA ANCHE DAL CANCRO?”

Aiutare la procreazione, quando possibile, con percorsi di fecondazione omologa ed eterologa. Nei nuovi LEA il Servizio Sanitario Nazionale garantirà la possibilità di poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, nei casi in cui non sia possibile risolvere i problemi di infertilità con terapie mediche o chirurgiche. La Tavola Rotonda prende in esame la sostenibilità di questo compito, valutando il campo di applicazione e tutte le forze in campo, soppesando le risorse necessarie e passando in rassegna il contributo dei vari attori. Verrà affrontato anche il tema della preservazione della fertilità nei pazienti sottoposti a trattamenti oncologici. Informare sulle terapie a disposizione è la condizione fondamentale per affrontare consapevolmente un percorso di PMA.

PADOVA – Tavola Rotonda presso Università di Padova, Aula Ippolito Nievo, Palazzo Bo’

“FUNZIONE RIPRODUTTIVA COMPROMESSA: DIAGNOSI E POSSIBILI TERAPIE”

Importanza della diagnosi precoce, la possibilità e i limiti delle terapie mediche e chirurgiche nell’infertilità. L’infertilità nella coppia può essere la conseguenza di diverse patologie dell’uomo e/o della donna. Nella tavola rotonda discute la possibilità concreta di diagnosticare precocemente e di ripristinare, con terapie mediche e chirurgiche, la funzione riproduttiva, alla luce delle attuali evidenze scientifiche.

CATANIA – Tavola Rotonda nell'Ospedale Cannizzaro, Aula Congressuale grande

“L’ETA’ FERTILE NELL’UOMO E NELLA DONNA, L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE E DELL’INFORMAZIONE”

Concepimento, diagnosi prenatale, gestione della gravidanza e del parto e salute del bambino. L’età è un fattore che incide sulla fertilità sia dell’uomo sia della donna. La Tavola Rotonda ne analizzerà le conseguenze durante tutto il percorso nascita.

