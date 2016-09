Alzheimer: un corso gratis per migliorare le diagnosi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



Sul “Netflix della Sanità” di Consulcesi arriva Pollicino, il Film Formazione legato al corso "Le demenze: uno sguardo particolare alla malattia di Alzheimer” per offrire una visione prospettica sulla patologia neurovegetativa, sin dalle sue prime manifestazioni cliniche. Responsabile scientifico del corso, la professoressa Tiziana Borsello, docente presso l’Università degli Studi di Milano e già alla guida del team di ricercatori italiani che ha sintetizzato un rivoluzionario farmaco in grado di proteggere il cervello fino a sei ore dopo il verificarsi di un ictus e di ridurne del 50% il danno cerebrale.

GRATIS - L’accesso alla piattaforma Consulcesi Club è gratuito per 9 mesi per tutti i medici. Perché la demenza va gestita, non ignorata. Per un malato di Alzheimer anche una semplice passeggiata per andare a comprare il pane può rivelarsi un’odissea irta di pericoli, un sentiero tortuoso fatto di paura e senso di smarrimento. Il progressivo invecchiamento della popolazione ha reso questa patologia neurovegetativa sempre più diffusa: secondo recentissimi dati diffusi dalla Società Italiana di Neurologia, solo nel nostro Paese ci sono 1 milione di malati, la cui condizione impatta notevolmente anche sulla vita dei familiari che prestano loro le cure necessarie. Una ricerca realizzata dal Censis con l’AIMA (Associazione italiana Malattia di Alzheimer), ha calcolato che i costi diretti per l’assistenza ammontano a 11 miliardi di euro, per il 73% a carico delle famiglie.

FILM - Il Film Formazione è contenuto all’interno di un corso ECM FAD (Formazione a Distanza) dal titolo “Le demenze: uno sguardo particolare alla malattia di Alzheimer” che prevede cinque lezioni costituite da pillole video e materiali di approfondimento utili a maturare una visione prospettica sulle demenze, con particolare riferimento all’Alzheimer, alle sue manifestazioni cliniche, alle necessarie diagnosi e al relativo trattamento. A disposizione 5 crediti ECM utili per mettersi in regola con l’obbligo formativo in scadenza per tutti i medici il 31 dicembre 2016.

Roberta Maresci