Impatto e-cig sulla salute pubblica

L'ambizione c'è e l'ha dichiarata il coordinatore del Comitato Scientifico internazionale a sostegno della sigaretta elettronica in ambito di salute pubblica, il Prof. Riccardo Polosa dell'Università degli Studi di Catania; “illustrare ai giornalisti e ai rappresentanti istituzionali in maniera comprensibile ed esaustiva le evidenze scientifiche e le dinamiche socio-comportamentali che vedono la sigaretta elettronica protagonista di una nuova rivoluzione per la salute pubblica. I membri di questo nuovo gruppo di lavoro - conclude Polosa - sono tutti autorevoli esponenti del panorama scientifico internazionale, che, su fronti diversi e per le loro specifiche competenze, sono costantemente impegnati a far luce sulla sicurezza di questi prodotti e a far comprendere come il vapagismo possa rappresentare una concreta e pratica soluzione al problema del tabagismo.La presenza ad esempio del prof. Veronesi nel Comitato Scientifico testimonia la sua sensibilità al problema e la volontà di affrontarlo attraverso una diffusione intelligente della e-cig”.

LOTTA TABAGISMO - Al Comitato, sin dal giorno della sua ufficializzazione, hanno aderito: Il Prof. Umberto Veronesi(IEO - Istituto Europeo di Oncologia di Milano), Umberto Tirelli (Istituto Nazionale Tumori di Aviano), Fabio Beatrice (Società Italiana di Tabaccologia), Carlo Cipolla (IEO - Istituto Europeo di Oncologia di Milano), Jacques Le Houezec (Consulente di Sanità Pubblica a Rennes – Francia), Pasquale Caponnetto (Lega Italiana Anti Fumo), David Nutt (Imperial College di Londra), Mike Siegel (Boston University School of Public Health), Sally Satel (American Enterprise Institute), Kostantinos Farsalinos (Università di Patras) e Marcus Munafo (Università di Bristol). C'è da dire che questo "gruppo" è mato per rafforzare un impegno ormai diffuso, a livello nazionale e internazionale, di singoli scienziati, atenei, centri di ricerca, ma anche di enti e istituzioni governative, in particolare in Gran Bretagna (dove il Public Health England ha ormai più volte ribadito il proprio appoggio alla diffusione della sigaretta elettronica nella lotta al fumo).

Roberta Maresci