Gioco d’azzardo: un corso per sconfiggere la dipendenza

Novecentomila italiani sono malati di gioco d’azzardo e oltre il 70% della popolazione è smartphone-dipendente. Ed é scattato l’allarme sociale nel corso del seminario “Ludopatie e Gioco d’Azzardo Patologico nell'era di internet”, svoltosi presso l’Università La Sapienza di Roma.

SINTOMI - Ma come può un medico riconoscere i primi sintomi dell’insorgere di queste malattie nei pazienti? È questa l’ambiziosa sfida che si pone il “Netflix della Sanità”, proposto dalla piattaforma Consulcesi Club sul provider accreditato ECM Sanità in-Formazione, attraverso il film-formazione “Game over” con il corso FAD (Formazione a Distanza) dal titolo “Le nuove dipendenze: internet ed il gioco d’azzardo patologico” dedicato proprio al delicato tema del gioco d’azzardo. Il nuovo titolo si va ad aggiungere al già vasto catalogo a disposizione del personale medico, composto da oltre 100 corsi che consentono di rispettare l’obbligo ECM comodamente da casa propria attraverso un’innovativa metodologia didattica che coniuga attualità e rigore scientifico. Rigore garantito anche dalla comprovata esperienza nel settore del responsabile scientifico del corso, il dottor Stefano Lagona, psicologo e psicoterapeuta specializzato nel trattamento delle tossicodipendenze e delle nuove dipendenze.

PARLAMENTO - Argomenti al centro anche del dibattito politico: è recente il botta e risposta tra la Presidente della commissione Sanità del Senato Emilia De Biasi (Pd) e il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sull’effettivo impiego dei fondi stanziati per la ludopatia dalla legge di stabilità 2015. Dopo l’inserimento delle cure per le vittime del gioco d’azzardo nei livelli essenziali di assistenza (Lea), tutti gli occhi sono puntati sul Parlamento per il dibattito riguardante la proposta di legge sul contrasto al cyberbullismo: fenomeno sempre più frequente in un contesto che vede oltre il 70% degli italiani affetto da smartphone-dipendenza (dati della campagna “Coppa libera tutti”).

PELLICOLA - “Game over”, diretto da Marco Cervelli e interpretato da Jennifer Mischiati e Antonio Palumbo, è un piccolo gioiello del cinema indipendente che tratta con sensibilità come la ludopatia logori l’esistenza del giocatore e di tutti coloro che lo circondano, familiari in primis. Grazie a tre video-lezioni e ai relativi materiali di approfondimento, il medico sarà in grado di distinguere efficacemente tra vecchie e nuove dipendenze, focalizzandosi sulle new addictions che destano il maggior allarme sociale: la dipendenza da Internet (IAD - Internet Addiction Disorder) e il gioco d’azzardo patologico (GAP). Il corso permetterà l’acquisizione di 4 crediti ECM, necessari per ottemperare all’obbligo formativo, in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Il nuovo titolo si aggiunge a una lista di produzioni che hanno già riscosso enorme successo tra i camici bianchi contribuendo a rendere Sanità in-Formazione il primo provider ECM FAD in Italia, come ha di recente decretato il prestigioso Annuario della Sanità con la sua classifica “THE BEST PROVIDER 2015 ECM”. Tra i titoli di maggior rilievo ci sono “No Limits”, diretto dal regista Christian Marazziti e interpretato da Gianluca Spinello e Sara Zanier, sul profilo clinico e psicologico delle disabilità motorie e sulla relativa riabilitazione; “e-bola”, realizzato in collaborazione con l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani” di Roma e proiettato in occasione del Festival del Cinema di Roma; “Like a Butterfly”, dedicato al carcinoma polmonare e interpretato dalla star internazionale Ed Asner; “Cardiopathos”, realizzato partendo dalle nuove linee guida dell’American Heart Association sull’uso del defibrillatore in caso di arresto cardiaco (BLSD) e sulle più recenti prassi in materia di disostruzione in caso di soffocamento. Prossima l’uscita di un docufilm sulla formazione dei medici in prima linea nell’accoglienza ai migranti, con approfondimenti relativi a ipotermia, disidratazione, scabbia e le terribili ustioni chimiche causate dagli sversamenti di benzina sui gommoni.

Per informazioni e per tutti gli altri servizi è possibile contattare il numero verde 800.122.777

Roberta Maresci