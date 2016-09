Sesso: boom di vergini in Giappone

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



Ai giovani giapponesi non interessa il sesso. E' questo il risultato di una ricerca realizzate dall'Istituto nazionale di ricerca sulla sicurezza sociale e la popolazione nipponica. La ricerca, che viene condotta ogni cinque anni, è stata realizzata su un campione di 5.276 giovani non sposati. Il 42% dei ragazzi e il 44,2% della ragazze hanno ammesso di essere ancora vergini. Il 69,8% dei ragazzi, inoltre, ha riferito di non avere alcuna relazione sentimentale in atto. Le donne nella stessa situazione sono il 59,1%. Cinque anni fa, quando era stata realizzata la medesima ricerca, il 36,2% delle donne e il 38,7 degli uomini interpellati sostenevano di non aver mai fatto sesso. Il 48,6% dei maschi e il 39,2% delle donne invece non aveva partner. Il sondaggio non prende in considerazione le coppie omosessuali.

TREND - La tendenza è spiccata nella fascia d'età tra 25 e 30 anni. Il Giappone ha un problema molto grave di bassa natalità, che s'accompagna all'invecchiamento della popolazione. Non c'è neanche la compensazione, presente nei paesi europei che Germania e Italia, del flusso migratorio in entrata che è particolarmente limitato.



Roberta Maresci