La Clio «Premium» scopre un nuovo cuore

BORDEAUX Il mercato Italia, per il gruppo Renault (intendiamo Renault e Dacia), figura al secondo posto a livello mondiale e, qui da noi, le auto di segmento «B», quello della Clio, rappresentano ben il 41% delle vendite. Un ottimo brodo di coltura, per la quarta generazione di Clio, che qui da noi ha avuto, da subito, un grosso riscontro e, tuttora, al primo semestre del 2016, ha fatto numeri davvero importanti: 29.699 immatricolazioni, piazzandosi al primo posto, tra le straniere più vendute. Oggi, Renault ha deciso di dare un'affinatina per: look, interni, allestimenti e motorizzazioni. A livello estetico cambia ben poco: lo scudo anteriore è stato ridisegnato, come anche le minigonne laterali, cambiano i fari e la versione più prestigiosa, la Intense, adotta i posteriori a led, che rappresentano la nuova firma luminosa del marchio. Internamente, si nota subito l'utilizzo di plastiche più soffici e consistenti, poi ci sono sedili più contenitivi in pelle e velluto, un nuovo volante e possibilità di montare un superbo impianto audio Bose, con 7 altoparlanti. Anche se i numeri più importanti sono appannaggio del diesel da 75 Cv, la gamma motori è stata aggiornata con due nuovi ingressi: il supercollaudato 1.5 diesel in versione da 110 Cv, con 260 Nm di coppia a 1.750 giri, abbinato esclusivamente, al momento, ad un cambio manuale a 6 rapporti ed il 3 c da 1.2 litri e 120 Cv, TCe, gia presente in gamma, ma solo automatico, oggi disponibile anche in manuale. Quest'ultima è stata una scelta furba, visto che in Italia il cambio automatico stenta a decollare, una scelta che comporta anche una bella riduzione di prezzo (circa 1.600 euro). Al volante, il 110 Cv turbodiesel è davvero sorprendente, per prontezza, accelerazione e consumi. Tra centri urbani, misti in salita e tratte autostradali, non siamo scesi sotto i 20 km/litro. Molto equilibrato e divertente, anche il 120 Cv benzina. Fin qui abbiamo trattato la Clio in veste cittadina, ora andiamo a dare un rapido sguardo alle versioni pepate: la RS e la Trophy. Il motore parte dalla stessa base: 1.6 litri, turbo, da 200 per la prima e 220 Cv per la seconda. La RS ha anche la possibilità di optare per un telaio «Cup», un pochino più performante. Le versioni della Clio, sono diventate tre: Life, che di serie monta il sistema R&GO con supporto (consente di connettersi ed utilizzare tutte le app dello smartphone, navigatore compreso) e l'Electronic Key Card, poi c'è la Zen e la Intense.

