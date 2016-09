DS3 Performance, il brivido in tasca

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Motori





FIRENZE Si chiama «DS3 Performance» l'ultima nata di casa DS. «Performance» è il ramo aziendale dedido alle sportive, che agisce in collaborazione con il Virgin Racing Team, sfruttando la notevole esperienza acquisita in campo di competizioni da «Furmula E». Questa nuova birbantella eredita la stessa motorizzazione e lo stesso schema tecnico della 208 «Peugeot Sport». Ricapitolando: un propulsore di 1.6 litri da 208 Cv, turbo ad iniezione diretta, con 300 Nm di coppia a 3.000 giri, abbinato ad un differenziale anteriore meccanico, di tipo Torsen, tarato al 30%. Fin qui, sembrerebbe tutto uguale, ma non è così. I tecnici DS hanno voluto differenziare questa «Performance», rendendola meno estrema nelle reazioni e più guidabile, pur assicurando il massimo divertimento di guida e la possibilità di sbizzarrirsi, staccando tutta l'elettronica. Sostanzialmente, hanno sopperito ai bruschi richiami dello sterzo, dovuti al Torsen (le anteriori con differenziale autobloccante, generalmente, hanno reazioni brusche ed immediate), con un assetto più morbido ed un riallineamento di campanatura, convergenza ed incidenza sull'asse anteriore e campanatura e convergenza sul posteriore.

Anche le barre stabilizzatrici, rispetto alla precedente DS3 cattiva, la «R», sono più piccole. Ne consegue un assetto decisamente più neutro, che ha molto da offrire, sia in tema di sportività, che di comfort. L'auto, infatti, non avendo uno schema telaistico, di quelli che copiano l'asfalto «Alla lettera», consente una guida più rilassata, soprattutto nell'uso quotidiano ed in viaggio, dove, al contrario di altre sportive, non necessita di continue correzioni al volante, ma si guida, come se l'auto camminasse su due binari. Modificati anche i rapporti, accorciati, soprattutto la seconda e la sesta, che tira come una quarta marcia. L'auto mantiene intatte tutte le caratteristiche della DS3, auto che, dal 2016, ha già venduto più di 390.000 unità, da poco rinnovata nell'estetica e nei contenuti. Gli interni sono decisamente appaganti, con finiture in pelle tipo «Cinturino d'orologio» e plastiche morbide e ben assemblate. Numerosissime, come sempre, le possibilità di personalizzazione, tra colorazioni, carrozzeria, tettuccio, cerchi, ecc. La «Performance» è disponibile anche in chiave cabrio e, per prestazioni e consumi, non cambia nulla: stiamo su uno 0-100 da 6,5 secondi, 230 km/h di velocità massima ed un consumo medio sui 4,6 litri per 100 chilometri. L'auto è disponibile in due allestimenti: Performance, già super completo (ha già il Touch Pad da 7 pollici) o Black Special (comprensiva anche di telecamera per la retromarcia ed Active City Brake). da 27.150 a 36.050

Giovanni Massini ; Prezzi: