Un 2015 a due ruote Ma a fare i numeri «veri» sono ancora gli scooter: padroni delle città

Il mondo delle due ruote comincia a marciare in avanti: dopo anni di recessione il 2014 ha fatto registrare un timido segnale di ripresa con un +1,4% di immatricolazioni rispetto al 2013 con uno +0,4% del mercato scooter ed uno +3,3 le moto dati confortanti che però non vogliono prendere inconsiderazione il mercato dei «cinquantini», che continua nella costante discesa verso il basso e del quale non si conoscono i mezzi per fermare l’emorragia. Prima di passare alla carrellata di novità che propone il 2015, cerchiamo di capire quali sono i gusti degli italiani a due ruote dell’anno che si è appena concluso. Sul fronte scooter la Honda rafforza la propria posizione dominante tra gli scooter. L’Honda SH si conferma infatti il più amato dagli italiani sia nelle versioni 125 che 150, con una gamma che nel 2014 ha toccato quota 20.587 unità immatricolate nelle tre cilindrate: primo l’SH150i ABS, secondo l’SH300i e terzo l’SH125i ABS. Bene anche le vendite dell’entry level PCX e del sofisticato mixer scooter/moto Integra. Piaggio insegue giù dal podio con il raffinato Beverly 300.

La Yamaha si aggiudica il mercato dei Maxi con l’intramontabile T-Max 500 che porta la casa dei tre diapason al sesto posto generale ma prima tra gli scooter «Maxi». Sempre della Yamaha entrano nella top ten l’X-Max 400 ed il fratello minore di 250 centimetri cubici, rispettivamente all’ottavo e nono posto della classifica dei scooter più venduti del 2014. Italiani popolo di viaggiatori e così anche tra le moto il dominio e delle maxi enduro tutto terreno, con la BMW 1200 Gs che si conferma tra le più apprezzate nella classifica dedicata alle moto. Un moto tuttofare quella bavarese così come la honda NC700x subito alle spalle della tedesca.

ni ha allargato la propria offerta. Anche la MV Agusta per il 2015 offre nuovi modelli: la casa varesina ha da poco stretto una partnership con la Mercedes – Benz attraverso il marchio sportivo AMG, i tedeschi sono entrati con una quota di minoranza all’interno del glorioso marchio del gruppo Cagiva, e sicuramente questo porterà nuova linfa e respiro alla casa gestita dalla famiglia Castiglioni. Per il 2015 in arrivo la nuova Dragster 800, più piccoli ma importanti modifiche anche alla «nuda» Brutale. Nel campo delle sportive in casa Ducati, oltre alla Scrambler, in arrivo le nuove versioni della Multistrada, e della supersportiva 1299 Panigale che difende i colori della «Rossa» nel mondiale Superbike. In arrivo anche la versione «Titanium» della Diavel che verrà prodotta in soli 500 esemplari. Futuro e passato si fondono nelle nuove proposte del Gruppo Piaggio con la nuova maxi stradale TuonoV4 e l’attesissima Caponord che si va ad inserire nella folta mischia delle maxi crossover tato di modo tra i motociclisti italiani. Infine si presenterà rinnovata nel 2015 anche la classica Moto Guzzi V7 dal fascino retrò. La Vespa PX si arricchisce di una nuova serie speciale, la Vespa PX Touring 2015, disponibile nelle cilindrate 125cc e 150cc.

Nella nostra lunga lista dei «desideri a due ruote» non poteva mancare la regina del mercato, la BMW R1200 GS che nella versione 2015 sarà proposta con alcune novità tecniche e stilistiche. Sempre in casa bavarese da segnalare la nuovissima roadster R1200R che si propone come mezzo dalla doppia anima turistico/sportiva. Tra le più attese sicuramente la Kawasaki H2, una moto sportiva con un cuore da 225 cavali: il «segreto» di tanta cavalleria sta tutto nel motore sovralimentato attraverso un compressore centrifugo.

Arnaldo Baroni