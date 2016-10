Arriva il Merano Wine Festival 2016

Altri articoli che parlano di...

Giunta alla sua venticinquesima edizione, il Merano Wine Festival verrà presentato a Roma l’11 ottobre alle ore 12,00 alla presenza del Presidente e Fondatore Helmuth Köcher. Oltre 500 aziende vinicole selezionate tra nazionali ed internazionali, oltre 100 aziende italiane di alta gastronomia sono il cuore della proposta del Merano, ma non solo. Il programma si arricchisce di anno in anno di eventi collaterali: premi culinari, showcooking, anteprime cinematografiche, un forum di approfondimento sul mercato del vino dedicato ai professionisti del settore. Sarà proprio Köcher a presentare il Merano Wine Festival e il Merano Award Selection nelle sale di Eataly il prossimo 11 ottobre. Dopo il Merano Wine Festival, che si svolgerà nel comune in provincia di Bolzano dal 4 all’8 novembre prossimo, arriveranno a Roma i migliori vini a cui verrà attribuito un punteggio minimo di 88/100 quale marchio di alta qualità certificata in modo indipendente. Tutte le aziende che hanno ottenuto il bollino ROSSO (88 – 88,99 punti), GOLD (90 – 94,99 punti), PLATINUM (95+ punti) saranno le indiscusse protagoniste dell’edizione romana, dove presenteranno i vini premiati e due etichette a loro scelta di particolare pregio. Sarà proprio il pubblico di Roma, il 27 e il 28 novembre, a degustare non soltanto i vini migliori ma anche i piatti di chef stellati da tutta Italia.

L’appuntamento per la stampa sarà l'occasione per conoscere tutti i dettagli della più importante manifestazione in Italia che offre al pubblico solo produttori vitivinicoli selezionati sulla base dell’alto livello dei loro prodotti, grazie alla presenza di Helmuth Köcher che racconterà la decisione di portare a Roma un evento così importante per l'Italia.

Inoltre a concludere la conferenza è previsto un cocktail che sarà offerto dai partner del Merano Awards Selection: il forno artigianale Pane e Tempesta che servirà una selezione di pani speciali in abbinamento ad ingredienti scelti tra le eccellenze Italiane e il ristorante di sushi esotico Mahalo-South Pacific Fine Food, che proporrà delle Cups di Pokè, tradizionale piatto di pesce crudo delle isole Hawaii e alcuni tipi di Sushi.

Emiliano Belmonte