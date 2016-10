Arriva a Roma Ozmo.

Altri articoli che parlano di...

A Roma c’è un luogo antico dove sta germogliando qualcosa di magico e nuovo. Dove le pareti della classica galleria d’arte si dilatano, oltrepassano i confini fisici, quasi scompaiono. Questo luogo è Palazzo Velli Expo, storica dimora realizzata alla fine del Quattrocento a Trastevere. È qui che mercoledì 5 ottobre si terrà l’anteprima della mostra personale di OZMO. L’artista toscano, uno dei rappresentanti più di spicco del neomuralismo a livello internazionale, sarà il protagonista e darà il via ad un progetto ambizioso che chiama in causa la realtà virtuale e tutto quel che ne consegue a livello di scoperta emozionale, percettiva e intellettiva.

OZMO muovendosi fra immagine reale e surreale, mixando il linguaggio pop a quello allegorico, attraverso il suo gesto creativo, che assimila, processa e combina, propone associazioni fantastiche di segni e immagini che generano ambiguità e danno luogo a stratificazioni linguistiche e nuovi diagrammi di senso. Ogni sua opera è una soglia che ci conduce oltre la realtà codificata.

Per questo Palazzo Velli Expo - location ufficiale del programma Off di Outodoor Festival 2016 (che quest'anno ha come claim proprio beyond)- sceglie la preview della personale di OZMO come primo appuntamento di un ciclo di mostre in collaborazione con Oniride, studio che sviluppa contenuti di realtà virtuale per l’arte, la cultura e lo storytelling. Grazie a questa sinergia, la stagione romana 2016/17 prospetta un modello espositivo del tutto inedito, un nuovo concept di mostra nell'allestimento e nella fruizione, da cui scaturisce una doppia esperienza: fisica e metafisica.

Il visitatore potrà percorrere le sale dello spazio espositivo e – attraverso l’uso dei visori Samsung GearVR messi a disposizione – vivrà un'esperienza di Mixed Reality (realtà virtuale e realtà aumentata), che fornirà un ulteriore livello di approfondimento e fruizione di un'opera esposta. Tecnicamente saranno proposte le seguenti interazioni: da una parte una riproduzione virtuale degli ambienti dove le opere sono o sono state originariamente collocate: Questo restituirà l'impressione dello spazio urbano ma anche l'ispirazione dell'autore rispetto allo street environment che le ha generate. Inoltre puntando col visore sul quadro appeso, il sistema digitale fornirà testi e immagini in "sovrimpressione" e contenuti di approfondimento sui dipinti.

Tutto questo è possibile? Non resta che venire a Palazzo Velli Expo per scoprirlo per un viaggio virtuale tanto coinvolgente quanto realistico.

Emiliano Belmonte