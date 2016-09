Da Catania a Taormina scoprire l’animo selvaggio della natura siciliana 

Altri articoli che parlano di...

A due passi dall’Etna e affacciato sul mare dei Ciclopi. Tra mare e montagna, immerso in un suggestivo paesaggio naturalistico, circondato da un lato dallo Ionio e dall’altro dal vulcano attivo più alto d’Europa con 3.350 metri d’altezza, si trova ZashCountry Boutique Hotel.Zash, un nome che rievoca un suono onomatopeico: è il fruscio delle foglie che si muovono quando passa la brezza marina.

Antico palmento, oggi rifugio di campagna.Nella piccola frazione di Riposto, nel catanese, si affaccia questo elegante rifugio di campagna dove la natura fa da protagonista. La posizione è sicuramente strategica. A trenta chilometri da Catania e da Taormina, qui l’animo selvaggio della natura siciliana incontra il lusso e la ricercatezza del Country Boutique Hotel. Nato come palmento (luogo dove in passato avveniva la pigiatura dell’uva, ndr) dopo un progetto di restauro, è oggi un Country Boutique Hotel. Il legame con l’antichità è rimasto intatto, le tracce del passato sono infatti visibili dalla presenza della pietra lavica nella vecchia cantina dove c’è ancora il torchio che un tempo veniva utilizzato per produrre il mosto che veniva poi riposto in grandi vasche.

Gioco di contrasti, tra natura e lusso.Il giardino mediterraneo dell’antica casa padronale si estende per tredici ettari di agrumeto. Qui tra il profumo di zagara e le piante di arance, mandarini e limoni si trovano dieci camere: quattro al primo piano dell’elegante rifugio di campagna si affacciano da un latosull’Etna, e sul mare Ionio dall’altro; tre si trovano nella vecchia cantina dove in passato si conservava il vino e le ultime tre sono immerse nel verde della campagna.

Lo chef, finalista al Bocuse d’Or. Dentro la vasca, dove un tempo fermentava il vino, c’è il piccolo ristorante dove si possono gustare prodotti tipici siciliani, genuini e a chilometro zero. Alla guida della cucina di Zash, il giovane chef siciliano Giuseppe Raciti, secondo migliore del Sud Italia e tra i dodici finalisti italiani che hanno partecipato al Bocuse d’Or 2016.

Riconoscimenti. Zash Country Boutique Hotelha ricevuto il “Best in Sicily” 2014 per essere “una bomboniera di design immerso nella campagna che guarda il mare dei Ciclopi”e nel 2015 il PIDA – il Premio Internazionale Ischia di Architettura - grazie all’architetto che ne ha curato la ristrutturazione: “Nelle prestigiose camere si esalta la tradizione e il legame con il territorio attraverso la scelta di accurati elementi di design, dove i frammenti storici incontrano il gusto contemporaneo, in un progetto elegantemente silenzioso”.

la redazione