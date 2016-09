 Non delude il Gourmet Dinner Show della Federazione Italiana Cuochi 

Altri articoli che parlano di...

Da Bruno Vespa al vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, dal vicedirettore di RaiUno Gianvito Lo Maio all’Onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, una parata di vip ha presenziato ieri sera, lunedì 19 settembre, al Gourmet Dinner Show sulla terrazza Posh del Boscolo Exedra Hotel.



A fare gli onori di casa l’executive chef Niko Sinisgalli, accompagnato dalla bellissima moglie, che hanno accolto i cuochi che voleranno a Erfut, in Germania, per i Campionati Mondiali dal 22 al 25 ottobre.

Nel suo show cooking, la realizzazione di un risotto cacio e pepe all’altezza delle aspettative del competitivo chef che afferma: “Tra i miei obiettivi a breve termine c’è una stella Michelin”. Continuando a mescolare gli ingredienti a regola d’arte precisa:“Gli standard della mia cucina sono elevatissimi e una stella mi sembra il minimo per poter partire carichi alla volta di una seconda”. Nonostante l’imponente presenza di Niko, come lo chiamano semplicemente tutti, ampio spazio è stato dato alla Nazionale italiana Cuochi, costola della Federazione Italiana Cuochi.

Gli chef azzurri coinvolti in questo dinner cooking parteciperanno ai campionati mondiali che si terranno il 22 e 23 ottobre in Germania, con l’auspicio di aggiudicarsi quello che lo scorso anno è stato il titolo di campioni olimpici aggiudicatosi dagli svedesi. Lo staff degli cuochi impegnati in questa competizione è capitanato da Daniele Caldarulo, che per l’occasione ha realizzato il tonno con gazpacho di piselli.



Oltre ai bellissimi piatti di Daniele Caldarulo, Andra Mantovanelli, Gaetano Raguni, Umberto Gorizia, Debora Fantini Mammoli, Fabio Potenzano, Seby Sorbello, Simone Strano e Simone Loi, a conquistare il palato degli ospiti ha contribuito anche il riso cacio e pepi preparato da Sinisgalli. Per concludere la serata l’executive chef del ristorante Tazio ha proposto il suo buffet di dolci unico, esaltato soprattutto dall’inimitabile tiramisù goloso, uno dei marchi di fabbrica dello chef scultore.

Emiliano Belmonte