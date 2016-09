Da sabato 8 ottobre all’Istituto Alberghiero Costaggini di Rieti Grandi chef per Amatrice

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Gusto



Prima della notte dello scorso 24 agosto, ogni volta che una persona parlava di Amatrice l’immagine che veniva alla mente era quella di un bel piatto fumante di amatriciana. Testimonianza di un connubio, quello tra la cucina e il paese reatino, quasi indissolubile. Poi, l’incubo di una notte di mezza estate, e anche ciò che sembrava indissolubile, inesorabilmente, crolla.

Oggi Amatrice è dolore, morte, devastazione. Ma anche quel campanile rimasto in piedi tra le macerie, l’orologio fermo sulle 3.36. Quasi un simbolo della tenacia degli abitanti di questa terra. Che non dimenticano ma, soprattutto, non mollano.

In tanti in queste settimane si sono adoperati in una vera e propria gara di solidarietà, per aiutare le popolazioni colpite dal sisma. E all’appello non poteva ovviamente mancare la grande ristorazione, laziale e italiana.

A dire il vero sono state moltissime le iniziative culinarie benefiche promosse in varie parti della Penisola (moltissimi ristoranti hanno inserito in menù l’amatriciana destinando parte dei proventi ai terremotati), ma ora tocca a Rieti. Che da sabato prossimo 8 ottobre, per tre sere, si trasformerà nel centro della cucina italiana e mondiale.

L’iniziativa si chiama «Le stelle tornano a scuola» ed è nata da un’idea di Maurizio e Sandro Serva , proprietari del ristorante La Trota , due stelle Michelin a Rivodutri (RI), una sessantina di chilometri da Amatrice. Le «stelle», ovviamente, sono loro, gli chef, 70 tra i nomi più noti e importanti. La «scuola» è l’Istituto Alberghiero Costaggini di Rieti (Via dei Salici, 62).

È qui che si svolgeranno le tre serate di beneficenza, presentate dal giornalista e gastronomo Luigi Cremona, il cui ricavato sarà interamente versato per la riattivazione dei laboratori dell’Istituto Alberghiero di Amatrice. «La risposta di tutti è stata assolutamente incredibile - spiegano i fratelli Serva - soprattutto quella dei colleghi che non hanno esitato a disdire impegni importantissimi pur di essere al nostro fianco in queste serate. Per noi è stata l’ennesima prova di come il nostro mondo, quello della ristorazione, sia composto da persone dotate di una sensibilità straordinaria. Ma un plauso va a tutti i soggetti, dalle istituzioni agli uffici stampa, dall’Istituto Alberghiero Costaggini ai notai Casazza e Gianfelice (promotori del conto corrente Comitato Sisma 6 Onlus dove verrà versato l’incasso ndr ), che stanno prestando la loro professionalità gratuitamente per la riuscita dell’operazione».

Si inizia sabato 8 ottobre con i migliori rappresentanti della cucina della provincia reatina, si prosegue domenica 9 quando scenderà in campo il meglio della ristorazione romana e laziale. Una squadra di 41 chef capitanata dagli stellati Francesco Apreda , Cristina Bowerman , Roy Caceres , Iside De Cesare , Riccardo Di Giacinto , Giuseppe di Iorio , Andrea Fusco , Anthony Genovese , Oliver Glowig , Luigi Nastri , Gianfranco Pascucci , Alessandro Pipero , Domenico Stile , Angelo Troiani e Massimo Viglietti .

Lunedì sarà invece la volta di Massimo Bottura , Carlo Cracco , Moreno Cedroni , Gennaro Esposito , Mauro Uliassi , e dei «padroni di casa», Maurizio e Sandro Serva .

Insomma una vera e propria parata di stelle. Il servizio verrà realizzato dai ragazzi dei due istituti alberghieri di Rieti e Amatrice, mentre per le serate di domenica e lunedì sarà attivo un servizio navetta da Roma a Rieti, e ritorno, con partenza da un’area dedicata presso la Stazione Tiburtina alle 18 (le cene iniziano alle ore 20 ndr ).

I posti sono limitati e chi vuole partecipare può inviare una richiesta di prenotazione all’indirizzo lestelletornanoascuola@gmail.com . Sarà poi l’organizzazione ad autorizzare il bonifico. Il contributo minimo è di 50 euro a persona per sabato, 100 euro per domenica, 250 euro lunedì.

Nel 1971 la Rai mandò in onda uno sceneggiato televisivo basato su un romanzo di Cronin, si intitolava «E le stelle stanno a guardare». Davanti alla tragedia di Amatrice e delle altre zone colpite dal terremoto le stelle, della cucina, non sono rimaste a guardare.

Nicola Imberti