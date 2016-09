Vendemmia a rischio per le piogge

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Gusto



Vendemmia a rischio nel Salento in Puglia, particolarmente nella zona di Cellino San Marco. La pioggia che è caduta dall’inizio della settimana, quasi 200 millimetri in appena 6 giorni, ha infatti già compromesso quasi il 50% della produzione. Inoltre gli alti tassi di umidità propio nel periodo di inizio vendemmia, stanno provocando muffe e marciumi sulle uve. Una situazione che sta provocando un grave decadimento della qualità generale dei vitigni in zone doc di elezione. Ma la cosa più grave, denunciano i viticoltori, è che le previsioni meteo non lasciano sperare in un miglioramento. Una situazione che potrebbe provocare la perdita totale della produzione in molte aziende.

