Montefalco nel bicchiere: quando il borgo si riflette nel grande Rosso Umbro

Prendete il cuore verde d'Italia. Metteteci un po’ di Toscana come era 30 anni fa. Aggiungete l'eccellente cucina rustica con dei prezzi ben meno stratosferici rispetto al resto d'Italia. Mixate agli eventi culturali, di cui l'Umbria ha piena l'agenda. Quel che ottenere è una eccellenza vinicola italiana con il Sagrantino come fiore all’occhiello. È così che l’Umbria spalanca le sue braccia. Madre premurosa verso i suoi figli (turisti), che accoglie numerosi per la nuova edizione della manifestazione “Montefalco nel bicchiere”, ciclo di degustazioni guidate organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco.



WINELOVERS - Fino al 29 ottobre è possibile viaggiare in un mondo di profumi e sapori vinicoli del territorio montefalchese, da cui prende il nome il vitigno autoctono. I winelovers devono sapere che saranno accompagnati alla scoperta del grande rosso umbro apprezzato in tutto il mondo per la tannicità e la solenne struttura che lo caratterizzano. È lo storytelling vinicolo avrà inizio.

BORGO -Attraversando i folti filari e le sinuose vallate della zona sarà normale giungere al culmine della collina in cui sorge Montefalco, luogo eletto come uno dei Borghi più belli d’Italia. La cittadina, nota anche come la ringhiera dell’Umbria, accoglie i viandanti in cerca di un angolo di relax e di un buon calice di vino, da sorseggiare avvolti nel silenzio e nella natura del Cuore Verde d’Italia.

DEGUSTAZIONI - Le degustazioni dei quattro vini, il Montefalco Rosso DOC, il Montefalco Sagrantino DOCG, sia nella versione secca sia nella versione passita, e il bianco, dal Montefalco Bianco DOC al Trebbiano Spoletino e Grechetto, saranno possibili ogni sabato, alle ore 17.00, dal 2 aprile al 29 ottobre, presso la sede del Consorzio Tutela Vini Montefalco, in Piazza del Comune 16 a Montefalco (PG). Gli assaggi sono proposti in lingua inglese e in italiano e avranno una durata di un’ora e mezza. Il numero dei posti a sedere è limitato ed è dunque consigliata la prenotazione. Il contributo è di €7,00 a persona.

EVENTO - L’evento si inserisce nel progetto di promozione dei vini delle denominazioni di Montefalco e di scoperta del territorio attraverso le imprese simbolo dello sviluppo vitivinicolo umbro: i Vini di Montefalco rappresentano il 16,7% della produzione di vino in Umbria, In particolare il Montefalco Sagrantino DOCG detiene il 6,3%, e il Montefalco DOC il 10,4%.

MOSTRA - Nei sabati di degustazione, inoltre, i turisti potranno scoprire le bellezze del borgo di Montefalco grazie alla mostra itinerante “Il linguaggio del vento”, dello scultore umbro Sestilio Burattini, di cui il Consorzio è partner. L’itinerario di visita sarà possibile attraverso l’installazione di 12 opere monumentali lungo le vie e le piazze della città e 33 opere minori esposte all’interno delle gallerie dedicate all’arte contemporanea del Museo di San Francesco.



Roberta Maresci