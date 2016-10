Lapponia: soggiorni in dimore d’epoca e spedizioni in motoslitta

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Salute



La Finlandia è protagonista della stagione fredda che bussa alle porte. Ci sono nuove destinazioni in Lapponia e una maggior scelta di sistemazioni: dagli igloo con la volta in vetro alle camere con vista panoramica nella foresta boreale. Mentre Helsinki è una delle capitali più trendy del momento, vincendo l’urban style dei boutique hotels, spopolano le spedizioni e i safari con i cani da slitta e motoslitta attraverso l’Artico: Finlandia, Svezia, Norvegia, Groenlandia, Islandia, Russia, Canada, Alaska da vivere da protagonisti.

Avventure - In Islanda, si va veloci tra i geyser a caccia dell’aurora boreale, con accompagnatore in italiano. A Tromso, Norvegia, la Porta dell’Artico attrae con la sua celebre e futuristica cattedrale luterana. Ma c’è chi preferisce le Isole Lofoten, per pescare il granchio reale e degustarlo sul posto nelle antiche case di pescatori. Preferite la natura immacolata delle bianche foreste e montagne del Canada? Ogni giorno una nuova avventura in motoslitta, con i cani da slitta, con le racchette da neve, per incontrare le tribù indiane autoctone, e pescare con loro nel ghiaccio!

Natale - Per chi decide di partire in occasione delle festività invernali, Norama propone Circolo Polare Artico soluzioni all inclusive oltre il Circolo Polare Artico, Lapponia Finlandese, regioni di Kuusamo e di Rovaniemi – con i più bei safari artici. Inoltre, torna il Capodanno in Québec, per festeggiare l’inizio del 2017 sotto una pioggia di fuochi d’artificio tra i tipici tetti e il magico castello illuminati del centro storico di Québec City, la più antica città del Nord America.

Esperienze speciali - Per i viaggiatori più esigenti, per tutta la stagione fredda ci sono tour ancora più particolari: avvistamento aurora boreale, tour itinerante della Lapponia (con accompagnatore in italiano), soggiorni in ville design ad uso esclusivo, safari privati tra i ghiacci.

