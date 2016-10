La vera Roma del Marchese del Grillo per Amatric, Accumuli e Arquata del Tronto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Girovagando



Nei luoghi del Sor Marchese per racimolare soldi destinati ad Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto. Dieci attori in costume d’epoca a zonzo per le strade della Capitale, a condurre il pubblico a spasso per le vie in cui il Marchese del Grillo ha vissuto. Scherzi e lazzi sono compresi nel biglietto alla visita teatralizzata.

PERFORMANCE - "E’ il nostro cavallo di battaglia da ormai 8 anni - afferma Piero Giovinazzo guida e direttore de I Viaggi di Adriano - Abbiamo realizzato tante repliche e sempre con piena soddisfazione del pubblico che risponde con grande entusiasmo. Difatti i partecipanti sono immersi nell'atmosfera dell'epoca grazie ai racconti della guida e alla performance degli attori che raccontano la vita del Marchese e altri personaggi interpretandone simpatiche vicissitudini. Per esempio sarà possibile ascoltare Papa Clemente XIV che, davanti Palazzo del Grillo, discute animatamente con il Marchese il quale a sua volta, proprio lì, spiega le sue particolari ragioni al suo ciabattino. Sarà possibile conoscere il carbonaro di Ripetta al quale il Marchese tende uno scherzo micidiale e altri simpatici personaggi dell'entourage di Onofrio. Al tempo stesso, tra una risata e l'altra, dettate dai tempi comici degli attori, racconteremo la vera Roma di Onofrio, una Roma che non c'è più ma che, al contempo, non rispecchia cronologicamente, nemmeno l'epoca d'ambientazione della pellicola di Monicelli. Ora più che mai, il 16 ottobre, è il momento giusto per vedere questa visita teatralizzata che nel turno delle 10 e delle 11 vedrà protagonista il mattatore romano Fabio Avaro. Cercheremo quindi di allontanare la tristezza sorridendo a cuore aperto, con il cuore di chi è cosciente di donare qualcosa che può dire davvero tanto per le vittime del sisma del Centro Italia".

PER TUTTI - Un evento speciale. Da Piazza del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi che frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. Non si parteciperà solo alla classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di conoscere il “volto umano” dei personaggi storici che hanno vissuto in quell’epoca. Una visita adatta a tutta la famiglia per passare una piacevolissima esperienza e soprattutto un’importante occasione di solidarietà. L’intero incasso delle sei repliche, infatti, sarà devoluto, con bonifico diretto, ai comuni più colpiti dal sisma del centro Italia: Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto.

CAST - Il cast, che si alternerà nelle sei repliche del 16 ottobre (ore 10, 11, 17, 18, 19, 21) vanta la presenza di Valerio Di Benedetto, Luca Basile, Matteo Quinzi, Simone Giacinti, Andrea Conte, Ferdinando Spiniello, Massimo Genco, Igor Petrotto, Giovanni Bonacci con la partecipazione straordinaria del mattatore Fabio Avaro nelle repliche delle 10 e delle 11. Le guide saranno Piero Giovinazzo, Andrea Papalini e Licia Capannolo. Il costo a persona è di 15.00€ ma chi vuole è libero di dare anche qualcosa in più. La generosità in questi casi è sempre la benvenuta!

Prenotazione obbligatoria: tel. 3343006636 – 0651960876 – 0651963729



Roberta Maresci