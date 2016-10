Autunno per scoprire la Sardegna vera

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Girovagando



Per molti è la leggendaria Atlantide, per molti altri è la terra di miti, misteri e antiche tradizioni. La Sardegna, l’isola amata in tutto il mondo per le acque turchesi e smeraldo che la circondano, non è solo mare ma anche luogo che conserva un patrimonio naturale, culturale, storico e artistico unico al mondo e tutto da scoprire.

Per chi desidera conoscere la Sardegna più sincera e profonda, quella meno legata ai megayacht e alle feste a Porto Cervo, c’è la manifestazione «Autunno in Barbagia», nota anche come «cortes apertas» che offre un ricco calendario di eventi e appuntamenti che fino alla fine di novembre coinvolgerà 28 paesi tra esposizioni, musica, arte, artigianato, sapori e folclore.

Il 15 e il 16 ottobre sarà possibile partecipare alle corti aperte con Sardinia 360, facendo tappa a Orgosolo, nel cuore della Barbagia, circondata dalle vette del Supramonte, nota per gli oltre 30 nuraghi, i menhir e le domus de Janas, ma anche per i suoi coloratissimi murales a sfondo sociale.

Sardinia 360 invita i suoi ospiti ad abbandonarsi al piacere di degustazioni e a lasciarsi incantare dal fascino degli antichi saperi, molti incentrati sulla costruzione di costumi locali e sull’utilizzo del baco da seta, tra un tuffo nel passato e un salto nel presente, il tutto condito da una profonda ospitalità e divertimento.

Durante il viaggio sarà possibile rifugiarsi nel relax offerto dall’hotel Su Gologone a Oliena che, tra ortensie, fichi d'india e bouganville, è un omaggio alla bellezza della Sardegna, custodendo arredi d'antica tradizione, ceramiche, mobili e suppellettili di ginepro.

Tra laboratori didattici che propongono corsi di ricamo, cucito, disegno e pittura, lezioni di cucina, attività sportive all'aperto e programmi di intrattenimento, l'hotel Su Gologone, vincitore di ambiti premi internazionali, è la mecca dell'accoglienza, dall’autentica anima sarda.

La proposta di Autunno in Barbagia con Sardinia 360 prevede dal 15 al 16 ottobre, quote a partire da 199 eur per una camera doppia deluxe, a notte, con trattamento di pernottamento e prima colazione presso il Su Gologone Experience Hotel.

Sempre nello stesso periodo dal 15 al 16 ottobre, le quote sono a partire da 262 euro per una camera doppia deluxe, a notte, con trattamento di mezza pensione presso il Su Gologone Experience Hotel.

