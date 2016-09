Relax nel cuore del Piemonte

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Girovagando



Non sempre settembre vuol dire rientro al lavoro, a volte significa fuga d’autunno. Qualche idea, allora, per un viaggio settembrino all’insegna della buona tavola, del benessere, dell’ultimo mare e dello sport. Innanzitutto, le terme. Nel cuore del Piemonte il Uappala Grand Hotel Nuove Terme di Acqui Terme in provincia di Alessandria, propone pacchetti per fine estate legati al benessere ma senza togliersi i piaceri della buona tavola con tanto di Percorso Romano con idromassaggi, cascata cervicale, bagno turco, sauna finlandese, vasca frigidarium e zona relax. Sempre in tema di wellness ci sono le Terme Catez e l’Aquapark Hotel Zusterna, la location ideale per una rilassante vacanza autunnale, sia in famiglia che in coppia. Risveglio romantico sul mare e giornate relax tra benessere, bagni termali e specialità gastronomiche slovene e mediterranee.

Per un weekend autunnale all’insegna dello sport c’è il Burgenland, il lago di Neusiedl è infatti un bacino molto amato per le regate anche a livello internazionale, da provare, un giro in canoa al confine con l’Ungheria nel parco naturale del fiume Raab. L’estate infinita, invece, al Favara, in provincia di Agrigento, una vera e propria foresta di cactus caratterizza il Garden Cactus B&B Relais Suite de Charme, dove la sensazione dell’estate non finisce mai.

